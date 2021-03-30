راشد علي.. «الصبر على الفرصة» مع الوحدة!

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

يمثل راشد علي حارس الوحدة (31 عاماً) نموذجاً متفرداً في البساطة والوفاء والصبر على الفرصة، منذ انتقاله إلى الوحدة في يناير 2017، وحتى الآن، فاللاعب الذي خاض 27 مباراة منذ انتقاله إلى «العنابي» منها 10 مباريات في النصف الثاني من موسم (2016-2017)، ظلت مشاركاته في المباريات قليلة جداً في دوري الخليج العربي، بسبب تواجد محمد الشامسي (24 عاماً) أساسياً في المسابقة الكبرى، والتي لا يجد راشد فرصته إلا في حال حدوث ظرف طارئ أبعد الحارس الأساسي عن المشاركة.

لكن هذا الواقع لا يشكل مشكلة أو أزمة في الفريق أو بين الحارسين اللذين ما زالا يواصلان الالتزام بالاتفاق الذي وضعه مدرب الوحدة الأسبق الروماني لورنيت ريجيكامب بتقسيم البطولات بينهما، بحيث يدافع راشد عن ألوان الفريق في مباريات الكؤوس، ويكون الشامسي متواجداً في مباريات الدوري، ورغم أن هذه القاعدة لا تكون حاضرة لظرف معين لكنها هي الأساس في مشاركة الحراس.

وخاض راشد الذي يمتد عقده مع الوحدة حتى 2023، هذا الموسم 6 مباريات في الدوري ومباراة واحدة في كأس الخليج العربي بدقائق لعب بلغت 630 دقيقة، وتألق بشكل لافت في الدوري، حيث نجح في مبارياته الـ6 في لمس الكرة 194 مرة وله 21 تصدياً ناجحاً، وخرج بشباك نظيفة في مباراة واحدة.

وكان راشد علي قد قال في وقت سابق: «أي لاعب طموحه الدائم التواجد باستمرار في المباريات، وقرار من يلعب أمر يعود إلى المدرب وأحترمه في كل الأحوال».

وعن طبيعة العلاقة بينه والشامسي قال: «علاقة قوية قائمة على الحب والاحترام، محمد حارس مميز وينتظره مستقبل كبير، والمنافسة لا تعني بالضرورة أن هناك غيرة أو توتر بيننا، بل على العكس تماماً، أقدم له الكثير من النصح، وبشكل خاص عندما يخسر الفريق مباراة لأنها الفترة التي يحتاج فيها اللاعب للدعم، والخلاصة أن العلاقة مميزة جداً بيننا، وهذا يجعل المنافسة أفضل وأقوى، ومن يشارك فإن الآخر يتمنى له التوفيق وأن يقدم أفضل ما عنده».

يذكر أن راشد علي شارك في 101 مباراة بالدوري بقميصي الوصل ثم الوحدة منذ موسم (2008 -2009)، ونال بطاقة حمراء واحدة وإنذارين فقط.