موللر: «الحب» لا يمنع رحيلي عن «البافاري»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

اعترف النجم الألماني توماس موللر لاعب بايرن ميونيخ بأنه قد يحذو حذو الإسباني تياجو ألكنتارا زميله السابق في الفريق، والذي انتقل عام 2020 إلى ليفربول الإنجليزي.

وقال في حديث لصحيفة التايمز: إنه ليس بالضرورة أن يبقى مع «البافاري»، وأضاف: صحيح بيني وبين هذا النادي علاقة خاصة جداً وأحببته قبل أن ألعب له، ولكن عندما تجد نفسك في وضع يتطلب منك أن تقرر اللعب لمصلحة نادٍ آخر، فليست هناك أدنى مشكلة في ذلك، وليس هناك ما يجعلك تخجل من هذا التصرف على الإطلاق، مشيراً إلى حالة زميله السابق ألكنتارا، كدليل على إنه لا أحد يرتبط بناديه من دون شروط.

وكان موللر(31 عاماً) بدأ مسيرته الاحترافية مع البايرن في عام 2008، ومن وقتها لم يغادر هذا النادي وأسهم في حصوله على عدد كبير من الألقاب والبطولات، ومازال يمثل عنصراً أساسياً لا غنى عنه في البافاري، ورغم ذلك لا يستبعد الرحيل بحثاً عن تحدٍ جديد في ناد آخر.

وكانت عدة أندية أوروبية شهيرة اهتمت في الماضي بالحصول على خدمات موللر، وبوجه خاص مانشستر يونايتد وريال مدريد وليفربول، ويرجح الكثيرون احتمال انتقاله إلى إنجلترا خلال «الميركاتو» الصيفي.

لعب موللر للبايرن 571 مباراة في مختلف المسابقات وسجل 212 هدفاً وصنع 210 أهداف، وفاز مع الفريق بـ 27 بطولة متنوعة، منها 9 مرات دوري ألماني، ومرتين دوري الأبطال.

وينتهي عقد موللر في صيف 2023، ومازال هانسي فليك المدير الفني للفريق يثق فيه ويعتمد عليه كصانع لعب ومهاجم هداف، يشكل مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي، ثنائياً متفاهماً، يقودان الفريق نحو الاحتفاظ ببطولتي «البوندسليجا» و«شامبيونزليج».