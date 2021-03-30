عجمان يفقد 4 لاعبين وحساني يظهر أمام خورفكان

رضا سليم (دبي)

يستعد فريق عجمان للمرحلة الأصعب في مسيرته بدوري الخليج العربي هذا الموسم، في محاولة لإنقاذ الفريق من الهبوط والاستمرار في الأضواء، مع آخر 4 مباريات في الموسم أمام خورفكان في الجولة المقبلة يوم السبت المقبل ثم الجزيرة، الذي ينافس على اللقب، وبعدها الشارقة، والمواجهة الأخيرة مع منافسه على البقاء؛ فريق الفجيرة.

وتأتي مواجهة خورفكان في أول المطبات الصعبة، إلا أن عجمان يدخلها بعد التخلص من حالة الإجهاد التي أصابت لاعبيه من جراء المباريات المتتالية، وبدأ التجهيز للمواجهة التي يحاول فيها الفوز من أجل التساوي من جديد مع الفجيرة الذي فاز في الجولة الماضية على النصر، وبات الفارق بينهما 3 نقاط، ولو استمر الفارق 3 نقاط حتى المواجهة الأخيرة، سيتطلب الأمر من البرتقالي الفوز على الفجيرة، ليتساوى معه في النقاط ويستمر في الدوري بفارق المواجهات، خاصة أن عجمان فاز في الدور الأول.

في الوقت الذي يظهر إلياس حساني اللاعب الجديد الذي دخل القائمة بدلاً من البرازيلي جارديل، الذي تعرض للإصابة بالرباط الصليبي، ولم يشارك حساني في المباراة الماضية، ويتم تجهيزه للمشاركة أمام خورفكان، إلا أن الفريق يواجه مشكلة كبيرة في غياب 4 من لاعبين الأساسيين، هم: عصام فايز، وعبدالرحمن راكان، وحسن عبدالرحمن، وراشد مال الله.

وأكد محمد حسين مدير الفريق أن الترتيبات للمباراة تسير بشكل جيد، وأن الفريق لديه الرغبة في تقديم مستوى جيد، وقال: ننتظر أن يكون الظهور الأول للاعب حساني مميزاً، خاصة أن إدارة النادي تعاقدت معه من أجل مساعدة الفريق في المرحلة الأصعب، ونتمنى أن يكون ظهوره الأول على المستوى.

وأضاف: حظوظ البقاء قائمة للفريق، وسنقاتل حتى الرمق الأخيرة، ولا ننسى أن عجمان تعرض هذا الموسم لظروف استثنائية بسبب إصابات لاعبيه المستمرة في كل الخطوط، خاصة الخط الخلفي، والأهم هو أن نحافظ على حظوظنا ونستمر في الأضواء.