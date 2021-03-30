جيان يُطلق كتاب أسرار مسيرته من الإمارات

مراد المصري (دبي)

اختار الغاني أسامواه جيان صاحب المسيرة الحافلة في ملاعبنا مع العين وشباب الأهلي، الإمارات كواحدة من ثلاث دول لتدشين كتاب يروي مسيرته في الملاعب الكروية وأسرار من حياته داخل وخارج الملعب، وذلك تقديراً لما يمتلكه قائد منتخب «النجوم السوداء» من علاقة قوية في الدولة، حيث قضى عدداً من أفضل سنواته الكروية، وتحديداً مع «الزعيم».

وجاء الإعلان عن إطلاق مشروع كتاب جيان في مؤتمر صحفي ضخم عقد في غانا، حيث أعلن النجم أنه سيقوم بتدشينه قريباً فور الانتهاء منه في ثلاث دول، وهي بلده الأم غانا، وبريطانيا حيث تألق في صفوف سندرلاند، والإمارات حيث لعب مع العين لسنوات طويلة ومع شباب الأهلي أيضاً.

وكشف جيان، أن عائدات هذا الكتاب سيتم تخصيصها لمؤسسته الخيرية، لتخصيصها للأقل حظاً والمساهمة في إثراء حياتهم.

وأشاد كورت أوكراكو رئيس الاتحاد الغاني لكرة القدم، بهذه الخطوة، وقال: سيضمن الاتحاد الغاني لكرة القدم تحت قيادتي حماية إرث جيان في هذه البلد، إنه أسطورة بارزة، ويجب أن نضمن حمايته وصون مكانته؛ من أجل إنتاج المزيد من الأساطير أيضاً.