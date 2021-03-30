أجانب الوصل.. «اختبار 360 دقيقة أخيرة»!

مراد المصري (دبي)

يدخل اللاعبون الأجانب في صفوف الوصل اختباراً خاصاً، جنباً إلى جنب مع محاولة الفريق لإنهاء الموسم في أفضل موقع على لائحة ترتيب دوري الخليج العربي، وذلك مع تبقي أربع مباريات بمجموع 360 دقيقة من أجل ترك البصمة الأخيرة قبل سوق الانتقالات الصيفية المقبل.

وبحسب متابعات «الاتحاد»، فإن نيريس المدافع الذي يعتمد عليه المدرب أودير هيلمان في ضبط إيقاع الخط الخلفي، هو المرشح الأبرز للاستمرار في الموسم المقبل، فيما يتوقع أن يكون هذا الموسم الأخير للبرازيلي رونالدو مينديز الذي قدم عطاءً بارزاً في السنوات الماضية لكن تأثيره قل تدريجياً في هذا الموسم، فيما سيكون الأرجنتيني نيكولاس أوروز أمام مهمتين في حال أراد القتال على موقعه للاستمرار في صفوف الفريق، الأولى مواصلة رفع إيقاعه الفني بعدما قدم لمحات جيدة في المباريات الأخيرة، إلى جانب محاولة التوصل إلى اتفاق مادي مرضٍ مع فريقه الأصلي، في حال قرر الوصل تفعيل بند شراء عقده عقب نهاية الإعارة هذا الموسم.

كما سيكون البرازيلي فيجريدو مطالباً بمضاعفة مجهوده بعدما كتب سطراً وترك سطراً هذا الموسم، مع غيابه عن التسجيل في العديد من المباريات إلى جانب بعض الجوانب الفنية التي تقلل من أسهمه، وإن كان يبدو حاسماً عندما يتعلق الأمر باللمسة الأخيرة أمام المرمى عند الهروب من الرقابة.

وعلى صعيد المقيمين، فإن الثنائي ناتان فيليبي ولويز هنريكي سيكون مستمراً، كما أن الغاني دوبنج ينال رضا الجهاز الفني لكن الإصابات جعلته يغيب لفترات طويلة هذا الموسم، وهو الذي يسعى للوصول إلى الجاهزية للظهور بشكل أكبر في المباريات المتبقية.

وتشكل المباراة المقبلة تحدياً بارزاً للوصل أمام الجزيرة، حيث كان «الفهود» خسر للمرة الأخيرة في الدوري أمام منافسه، وهي التي كانت الخسارة الأولى والوحيدة لمدربه أودير هيلمان، قبل أن ينطلق الفريق بسلسلة متتالية دون خسارة لحد الآن.