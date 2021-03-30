أضخم امرأة في العالم تكسر الأرقام القياسية لرفع الأثقال!

تفتخر إحدى عشاق الألعاب الرياضية بأن عضلات الذراعين لديها منتفخة إلى 49 سم، على الرغم من أن المنتقدين الذين يقولون إنها لم تعد تبدو «أنثوية» على هذه الحالة.

تصف «ناتاليا كوزنتسوفا» نفسها بأنها «أقوى» و«أشهر» لاعبة كمال أجسام في العالم، فإن الفتاة البالغة من العمر 29 عامًا لديها إنجازات في اللياقة البدنية لدعم نفسها، بحسب صحيفة "صدى البلد"المصرية.

وهي تمتلك حاليًا 3 سجلات صحفية عالمية، و3 أرقام قياسية عالمية في رفع الأثقال وأكثر من 12 رقمًا قياسيًا وطنيًا في رفع الأثقال، وقد ساعدت هذه الإنجازات في دفع ناتاليا إلى الشهرة.

ولدى الشابة الروسية الضخمة التي تعيش في موسكو أكثر من 672 ألف متابع على إنستجرام، حيث غالبًا ما تشارك صورًا لنفسها وهي ترفع أثقال الحديد.

كانت ناتاليا مراهقة عندما بدأت في ممارسة اللياقة البدنية لأول مرة، وواصلت الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية من أجل الشعور بالسعادة تجاه جسدها، حتى انتهى بها الأمر بالكشف عن مهاراتها الرياضية.

قالت:«'كنت في الرابعة عشرة من عمري فقط عندما شاركت لأول مرة في أول مسابقة لكمال الأجسام، كنت مجرد طفلة بعد الفوز بهذه الجائزة، اعتقدت أنني يجب أن أكون جيدًا في هذا، لذا ربما ينبغي علي الاستمرار».

من خلال رفع الأثقال، تمكنت ناتاليا من مضاعفة وزن جسدها، وأوضحت: «في بداية التدريب كان وزني 40 كجم وكنت فتاة نحيفة للغاية، بعد نصف عام من التدريب، تغيرت تمامًا».

وأضافت «الآن وزني 92-95 كجم، وكان الحد الأقصى 100 كجم، والحد الأقصى لحجم ذراعي هو 49 سم، والساقين 76.5 سم، والصدر 128 سم»، لتصف ناتاليا نفسها بأنها «امرأة قوية».