التركية أوز تحقق أسرع فوز في تاريخ «الحبتور للتنس»

دبي (الاتحاد)

شهد الدور التمهيدي لبطولة الحبتور لتنس السيدات، تسجيل أسرع فوز في تاريخ البطولة، بفوز التركية أيبك أوز على الإيرانية نجار أميش، وذلك خلال 30 دقيقة فقط، بمجموعتين نظيفتين 6-0 و6-0، وبذلك تتأهل اللاعبة التركية إلى الجدول الرئيس، والذي اكتمل أمس بصعود 8 لاعبات. وينطلق الدور 32 للبطولة اليوم، علماً أن اللجنة المنظمة قدمت بطاقات دعوة لكل من المصرية ساندرا سمير والرومانية ميريم بولجارو والسلوفاكية تريزا بولجارو والأوكرانية ماريانا زاكارليوك.

وأشاد الاتحاد الدولي للتنس بالإجراءات الاحترازية التي تطبق في البطولة، تنفيذاً لبروتوكول الاتحاد الدولي الصحي، حيث قالت التشيكية لوسي آداموسكا المندوب الفني للاتحاد الدولي للتنس: ما شاهدته من التزام وتنفيذ لكل بنود البروتوكول، بما فيها الفحص الطبي ووسائل الوقاية، يوفر الحماية والسلامة للاعبات، وهو أمر يدعو إلى التفاؤل بنجاح البطولة وتحقيق الأهداف.