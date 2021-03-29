مكاسب كبيرة لبطولة «دبي الرياضي» للتنس

دبي (الاتحاد)

اختتمت بنجاح بطولة مجلس دبي الرياضي المجتمعية للتنس، والتي أقيمت بمشاركة 110 لاعبين ولاعبات من المنظمين لأكاديميات التنس في الدولة ومن مختلف الأعمار والجنسيات، وهي أول بطولة ينظمها اتحاد التنس بأسلوبها الحالي، وتعد الأكثر مشاركة، وأقيمت منافساتها خلال الفترة من 29 يناير حتى 27 مارس الحالي، مما جعلها الأطول قياساً بباقي البطولات.

وأقيمت منافساتها في 7 فئات وهي: الزوجي المختلط، وزوجي الرجال، والسيدات (أ، ب)، والرجال للفئات (أ، ب، ج)، وذلك حسب إمكانات اللاعبين ومهاراتهم.

وأكد ناصر يوسف المرزوقي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للتنس أن الهدف الرئيسي من إقامة هذه البطولة قد تحقق، حيث تعتبر إحدى اهم البطولات التي ينظمها الاتحاد بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وذلك لدورها المهم بنشر اللعبة في صفوف المجتمع والتشجيع على ممارسة التنس كرياضة محببة للجميع وذات فوائد مهمة في كافة الجوانب، فضلاً عن دورها في تشجيع أكاديميات التنس على المضي بخططها التدريبية.