«ند الشبا» تعتمد 5 فئات في سباق الدراجات

دبي (الاتحاد)

اعتمدت اللجنة المنظمة للنسخة الثامنة من «دورة ند الشبا الرياضية»، التي تقام خلال شهر رمضان المبارك بمجمع ند الشبا الرياضي، إقامة منافسات الدراجات الهوائية على مدار 3 أيام خلال الفترة من يوم 22 حتى 24 أبريل 2021، وذلك وفقاً للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الخاصة بالمنافسات المعتمدة.

ويتواصل التسجيل للمشاركة في جميع فئات سباق الدراجات الهوائية حتى يوم السبت 10 أبريل 2021، أو عند اكتمال العدد المسموح به للمشاركة في كل فئة، ويتم التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس دبي الرياضي أو موقع دورة ند الشبا الرياضية الرسمي.

وتتضمن البطولة 5 فئات يسمح بالمشاركة فيها لجميع الهواة والمحترفين من المواطنين والمقيمين، هي الفئة المفتوحة للرجال والفئة المفتوحة للسيدات، ويسمح فيهما بمشاركة لاعبي ولاعبات الأندية والمنتخبات الوطنية الذين يشاركون في السباقات الرسمية داخل وخارج الدولة من المواطنين والمقيمين، وفئة الهواة المواطنين فقط وفئة الهواة للمواطنات فقط، ولا يسمح فيها بمشاركة أي لاعب ينتمي إلى نادٍ أو يملك بطاقة دراج رسمية صادرة من اتحاد الدراجات تفيد بتسجيله في أحد أندية الدولة، كما يتضمن السباق فئة أصحاب الهمم من المواطنين والمقيمين الذين يسمح لهم بالمشاركة بدراجات الطريق الخاصة بأصحاب الهمم، ودراجات اليد التي يستخدم فيها اليدين فقط.