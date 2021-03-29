تألق الكربي والجهوري في منافسات «دولية الختم»

الختم (الاتحاد)

توّج الفارس الأردني إبراهيم بشارات على صهوة جواده «شاكتينو» بلقب بطولة القفز الدولية فئة النجمتين، التي نظمها اتحاد الفروسية والسباق، على ميدان صالة سلطان بن زايد الكبرى في نادي تراث الإمارات بمنطقة الختم، واشتملت على ست منافسات أقيمت يومي الجمعة والسبت الماضيين، بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي، ورعاية لونجين راعي دوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز.

شهد جانباً من منافسات البطولة وتابع أداء الفرسان فيها اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الفروسية، الرئيس الفخري للبطولة.

وفاز الفارس الأولمبي الأردني إبراهيم هاني بشارات بمنافسة الجائزة الكبرى من جولة واحدة مع جولة للتمايز، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها (145) سم، وجائزتها المالية (131.600) درهم، وأكمل التمايز بصحبة الجواد «شاكتينو» في زمن سريع بلغ (38.39) ثانية.

وفاز الفارس المصري محمد أسامة البرعي بالفرس «هنا جولد» بمنافسة الجائزة الكبرى المصغرة، بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها (135) سم، وأنهى التمايز في زمن بلغ (41.53) ثانية.

وأضاف الفارس حمد علي الكربي فوزاً جديداً بعد إحرازه المركز الأول بالجواد «كارلوس أف» في المنافسة الدولية من جولة واحدة على حواجز بلغ ارتفاعها (140) سم، والمؤهلة لمنافسة الجائزة الكبرى ليصبح الكربي أول المتأهلين إليها،

وتألق الفارس علي خلفان الجهوري بالجواد «هيرميس دو ماريبوسا»، وأحرز جائزة المركز الأول في المنافسة الدولية بمواصفات المرحلتين الخاصة، على حواجز (130) سم، والتي شارك فيها 39 فارساً.

وحقق الفارس محمد حمد الكربي بالجواد «ديمفيس» لقب أولى المنافسات الدولية، وجاءت بمواصفات الجولة الواحدة على حواجز (120) سم، وشارك فيها 25 فارساً، ومسجلاً زمناً بلغ (53.91) ثانية.

وأحرز الفارس الإيراني فرهانغ صادقي، بالجواد «دبليو بيكوليني»، جائزة المركز الأول في منافسة دولية بمواصفات المرحلتين على حواجز (120) سم.

ونالت الفارسة ليلاك كوجاك، بالجواد «كيليكس بلو» من نادي الشارقة للفروسية، أولى المنافسات المحلية من جولة واحدة، على حواجز (115 ـ 120) سم، لمشاركة فرسان الفئات، المستوى الثاني والخيول عمر (5 ـ 6) سنوات.

وفي المنافسة الثانية من مرحلتين، توّجت الفارسة زينب علي الصفار بالجواد «كيه أبراكس» من نادي مندرة للفروسية، بجائزة المركز الأول عن فئة فرسان المستوى الثاني.

وبخيول القفز الصغيرة عمر (5 ـ 6) سنوات، أحرز المركز الأول الفارس محمد فادي الزبيبي والفرس «كاتو أس دبليو» من نادي مندرة للفروسية، وذهبت جائزة المركز الأول لمنافسة المرحلتين إلى الجواد «كووبر» بقيادة الفارس سالم أحمد السويدي من نادي الشارقة للفروسية.