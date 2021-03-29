رينارد: الصدارة هدف «الأخضر»

الرياض (د ب أ)

أكد الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي، أن مواجهة فريقه مع فلسطين والمقرر لها غداً «الثلاثاء»، ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022 وكأس أمم آسيا 2023، ستكون فرصة للحصول على صدارة مجموعته بالتصفيات.

وقال رينارد في مؤتمر صحفي، اليوم «الاثنين»: مواجهتنا أمام منتخب فلسطين مهمة؛ لأنها تمثل صدارة مجموعة، ونأمل أن نكون حاضرين بشكل مميز يضمن لنا الفوز بالمباراة.

وتحدث المدرب الفرنسي عن المعسكر الذي أقامه المنتخب في الرياض، حيث قال: فترة الإعداد كانت مميزة، وخضنا مباراة ودية أمام منتخب الكويت كانت إيجابية، ساهمت في أن نكون بكامل جاهزيتنا على جميع المستويات.

وعن مدى تأثر المنتخب بغياب قائده سلمان الفرج والمهاجم عبدالله الحمدان، قال: لدينا لاعبون مميزون يملكون الإمكانيات والرغبة في تحقيق الفوز، فهم قادرين على تعويض الغيابات، كذلك لا ننسى غياب اللاعب أيمن يحيى، ومع كل تلك الغيابات لدينا العناصر الجاهزة.

وعلق رينارد عن استعانته بلاعبين في غير مراكزهم في المباراة الودية الماضية، بإشراك علي البليهي وسعود عبد الحميد، قائلاً: اختلاف مراكز اللاعبين في بعض المباريات، يكون من أجل تحقيق التوازن في الأدوار داخل أرضية الملعب ما بين الهجوم والدفاع.

وأبدى المدرب الفرنسي سعادته بعودة المنتخب السعودي مرة أخرى لخوض المباريات الرسمية، بعد غياب طويل بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان المنتخب السعودي قد فاز على نظيره الكويتي 1- صفر، يوم الخميس الماضي، في مباراة ودية استعداداً لمواجهة فلسطين غداً ضمن منافسات المجموعة الرابعة في التصفيات الآسيوية.

ويحتل المنتخب السعودي المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد ثماني نقاط، بفارق نقطتين خلف منتخب أوزبكستان المتصدر، فيما يحتل المنتخب الفلسطيني المركز الخامس والأخير برصيد أربع نقاط.



