بارتي تطيح أزارينكا في «تنس ميامي»

ميامي (أ ف ب)

تأهلت الأسترالية آشلي بارتي، المصنفة أولى، إلى ربع نهائي دورة ميامي الأميركية في التنس، أولى دورات الماسترز ألف نقطة لدى الرجال وثانية دورات الألف نقطة لدى السيدات، بفوزها على البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا، المصنفة أولى عالمياً سابقاً، 6-1 و1-6 و6-2.

وكسرت بارتي حاملة اللقب عام 2019 «ألغيت نسخة عام 2020 بسبب فيروس كورونا» إرسال منافستها خمس مرات على ملعب «هارد روك ستاديوم»، لتنهي المباراة لصالحها بعد ساعة و52 دقيقة.

وهو الفوز الثاني لبارتي على منافستها، المصنفة أولى سابقاً عام 2012، في ثالث لقاء بينهما.

وهيمنت بارتي «24 عاماً»، الفائزة ببطولة فرنسا المفتوحة 2019، على المجموعة الاولى وكسبتها 6-1، وردت أزارينكا بكسر إرسالها في الثانية وتقدمت 2-صفر، وثم قلبت تأخرها صفر-40 إلى فوز لتتقدم 3-صفر قبل أن تكسب هذه المجموعة 6-1، وتفرض مجموعة ثالثة حاسمة.

وتبادلت اللاعبتان كسر الإرسال في الشوطين الثاني والثالث من المجموعة الحاسمة، ومنعت أزارينكا منافستها من فرصتين لكسر إرسالها في الشوط الرابع، غير أن بارتي نجحت في الكسر في الشوط السادس لتتقدم وتنهي المجموعة، وثم المباراة لصالحها.

وتواجه بارتي التي أنقذت كرة لحسم اللقاء لصالح كريستينا كوتشوفا لتفوز بثلاث مجموعات في الدور الثاني، الفائزة بين البيلاروسية أرينا سابالينكا السابعة والتشيكية ماركيتا فوندروسوفا التاسعة عشرة.

وقلبت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا الخامسة تأخرها بالمجموعة الاولى أمام التشيكية بترا كفيتوفا التاسعة إلى فوز 2-6 و7-5 و7-5.

وقال الفائزة «أنا سعيدة لأني تمكنت من الرد بعد خسارتي للمجموعة الأولى»، مضيفة «أنا سعيدة من أسلوب لعبي وكيفية تعاملي مع الضغط، اضطررت لبذل أفضل ما لديّ للفوز».

وأكدت سفيتولينا أنها سعيدة أيضاً كيف تعاملت مع خوض 3 مجموعات في أجواء حارة ورطبة، مشيرة إلى أنها تشعر بأنها بحالة جيدة، عملت بجهد كبير على لياقتي البدنية، وهو يؤتي ثماره بحسب ما أعتقد.

عند الرجال، تغلب الكرواتي مارين سيليتش على الإيطالي الشاب ابن الـ 19 عاما لورنتسو موسيتي 6-3 و6-4 في 74 دقيقة وتأهل إلى ثمن النهائي.

وقال سيليتش «أنا سعيد جداً اليوم، توجب عليّ الصراع مع هؤلاء اللاعبين الشبان، يجب عليّ إبقاء رأس المحاربين القدامى مرفوعاً في هذه الدورة».

وأكد سيليتش المصنف 45 عالمياً والمتوج بلقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة 2014، أنه يسير على المسار الصحيح لاستعادة لياقته خلال المباريات.

وقال «شعرت بأنني بحالة جيدة جداً خلال التدريبات. فترة الراحة جيدة. الغياب عن بعض المباريات لا يؤذي سوى قليل كرة التنس».

وضرب سيليتش في الدور التالي موعداً مع الروسي أندري روبليف الرابع والفائز بسهولة على المجري مارتون فوسوفيتش 6-2 و6-1.

وتوقفت مسيرة الفرنسي أوجو أومبير عند الدور الثالث بخسارته أمام الكندي ميلوس راونيتش الثاني عشر 4-6 و5-7.

ولم يحصل الفرنسي المصنف 30 عالمياً على الكثير من الفرص لإزعاج المصنف 19 عالمياً، والمتفوق خلال الإرسال.

وسنحت لأومبير ثلاث فرص فقط لكسر إرسال منافسه عندما كانت النتيجة 4-4 ثم 40-صفر في المجموعة الثانية، في حين اعتمد راونيتش على قوة إرساله «12 إرسالاً ساحقاً» لمنع منافسه من خوض مجموعة ثالثة.

وهو الفوز الثاني لراونيتش في ثاني مباراة تجمعهما، بعد أول في ربع نهائي دورة بيرسي العام الماضي.

وضرب الكندي موعداً في ثمن النهائي مع البولندي هوبرت هوركاش السادس والعشرين الفائز على الكندي الآخر دنيس شابوفالوف السادس 6-3 و7-6.



