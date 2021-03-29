«الفرعون صلاح» يقود مصر إلى «رباعية الختام»

القاهرة (د ب أ)

اختتم منتخب مصر مشواره في المجموعة السابعة بتصفيات أمم أفريقيا لكرة القدم المقرر إقامتها في الكاميرون مطلع العام المقبل، بالفوز 4 -صفر على منتخب جزر القمر في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم «الاثنين» على ملعب ستاد القاهرة بالعاصمة المصرية، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات.

وتقدم المنتخب المصري في الدقيقة 15 عن طريق محمد النني، قبل أن يضيف محمد شريف الهدف الثاني في الدقيقة 17، فيما سجل محمد صلاح الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 21 و25.

ورفع منتخب مصر، الذي كان قد ضمن تأهله للنهائيات في الجولة الماضية، رصيده إلى 12 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة السابعة، بفارق ثلاث نقاط عن منتخب جزر القمر صاحب المركز الثاني، والذي حسم تأهله إلى النهائيات هو الآخر.

وفي مباراة أخرى بالمجموعة ذاتها، فاز منتخب كينيا على مضيفه منتخب توجو 2 -1 ورفع كينيا رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد توجو عند نقطتين في المركز الرابع والأخير

وعلى ملعب «ستاد القاهرة»، بدأت المباراة بضغط هجومي من جانب منتخب مصر، بقيادة نجمه محمد صلاح هداف ليفربول، إلى جانب محمد النني لاعب وسط أرسنال، ومحمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا.

على الجانب الأخر تراجع منتخب جزر القمر منذ بداية المباراة إلى منطقة جزاءه، وذلك لحماية مرمى علي أحمادا.

ورغم التكتل الدفاعي لمنتخب جزر القمر، إلا أن محمد النني افتتح التسجيل للمنتخب المصري، بعدما تسلم كرة على حدود منطقة الجزاء من محمد مجدي أفشة، ليسدد كرة قوية سكنت شباك أحمادا معلنة عن تقدم مصر 1- صفر.

وبعد ذلك بدقيقتين استغل أفشة كرة مقطوعة من دفاع جزر القمر، ليمررها إلى محمد شريف الذي سدد في شباك أحمادا مسجلا الهدف الثاني للمنتخب المصري.

وواصل المنتخب المصري ضغطه على منافسه، في الوقت الذي لم يخرج فيه منتخب جزر القمر من منطقة جزاءه.

وفي الدقيقة 21 سجل محمد صلاح الهدف الثالث للمنتخب المصري، بعدما تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة بالقدم اليسرى في الشباك.

وعاد صلاح ليضيف الهدف الثاني له والرابع لمنتخب مصر في الدقيقة 25، بعدما تلقى تمريرة من أفشة ليراوغ حارس مرمى جزر القمر ويضع الكرة في الشباك.

وجاءت أول محاولة حقيقية لمنتخب جزر القمر في الدقيقة 40، حينما سدد ناصر شامد لاعب الفريق كرة قوية، لكن محمد الشناوي تصدى لها ببراعة.

ولم تشهد بقية دقائق الشوط الأول أي جديد ليطلق الحكم صافرة نهايته بتقدم منتخب مصر 4-صفر.

ومع بداية الشوط الثاني واصل المنتخب المصري ضغطه على منافسه وهدد مرماه في أكثر من مناسبة، فيما جاءت محاولات جزر القمر قليلة جداً.

وسدد فايز سليماني مهاجم منتخب جزر القمر كرة أرضية زاحفة، لكن محمد الشناوي أمسك بها في الدقيقة 50، وكاد تريزيجيه أن يسجل الهدف الخامس للمنتخب المصري، بعدما وجه كرة قوية بضربة رأس باتجاه مرمى جزر القمر، لكنها علت العارضة في الدقيقة 55.

وسدد أفشة كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكن كرته مرت إلى جوار القائم الأيسر لمرمى جزر القمر في الدقيقة 63، وبمرور الوقت بدا واضحاً استسلام لاعبي منتخب جزر القمر للنتيجة، حيث لم يحاول الفريق الضيف حتى تسجيل هدف تقليص الفارق، فيما بدا لاعبو المنتخب المصري أكثر راحة في أسلوب لعبهم.

ولم تشهد بقية دقائق الشوط الثاني أي جديد ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز المنتخب المصري 4 - صفر.



