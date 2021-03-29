رودولفو يشيد بـ «ثنائي حراس» بيراميدز

القاهرة (د ب أ)

أبدى الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب بيراميدز المصري لكرة القدم، سعادته بالمستوى الذي يقدمه حراس الفريق، سواء في المباريات أو التدريبات.

وقال رودولفو في تصريحات للمركز الإعلامي لناديه، إن وجود الثنائي شريف إكرامي وأحمد الشناوي في حراسة الفريق، يمنح ثقة كبيرة في هذا المركز.

وأوضح المدرب الأرجنتيني، أنه كان يريد التعاقد مع حارس جديد لدى توقيعه مع بيراميدز، لكنه فوجئ بالمستوى الراقي الذي يقدمه شريف إكرامي، كما أكد أن عودة الشناوي للتدريبات واستعادة مستواه زادت من ثقته في حراس مرمى الفريق.

وأشاد رودولفو بإكرامي، معتبراً إياه واحداً من أهم لاعبي الفريق، كما أكد أن إكرامي حريص دائماً على توجيه زملائه مستعيناً في ذلك بخبرته الطويلة، مشيراً إلى أن حارس الأهلي السابق يحظى باحترام الجميع في بيراميدز.

واختتم رودولفو تصريحاته بأن من سيشارك في مركز حراسة المرمى، سيكون الأجهز فنياً وبدنياً في المباريات، مؤكداً أن إكرامي هو الأجهز منذ بداية الموسم الحالي، ويقدم مباريات جيدة تؤكد استحقاقه اللعب أساسياً.