موسم «الفورمولا-1» يلوح بـ «معركة قوية»!

صخير (د ب أ)

تبشر انطلاقة بطولة العالم لسباقات سيارات «الفورمولا-1» بموسم مثير، بعد تفوق البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم بصعوبة شديدة على الهولندي ماكس فيرستابن في سباق الجائزة الكبرى البحريني أمس الأول «الأحد» في افتتاح الموسم.

ويحتاج الأمر لبعض وقت لمعرفة ما إذا كان ريد بول بقيادة فيرستابن يستطيع إنهاء هيمنة مرسيدس بقيادة هاميلتون، بعد سيطرته على لقب فئة الصناع «الفرق» في بطولة العالم في المواسم السبعة الأخيرة، لكن يبدو أن ريد بول يمتلك سيارة قادرة على إخضاع مرسيدس لمنافسة حقيقية حتى النهاية.

وقال هاميلتون «الطريق مازال طويلا ً، 22 (سباقاً)، سأتحول للون الرمادي بحلول نهاية الموسم»، فيما قال فيرستابن «لدينا 22 فرصة أخرى للأداء بشكل أفضل».

وأضاف الهولندي فيرستابن «علينا النظر للإيجابيات، نخوض صراعاً أمام مرسيدس، وأعتقد أنه أمر رائع، من الجيد بداية الموسم بهذا الشكل».

وأوضح توتو فولف رئيس مرسيدس «نحن بصدد معركة حقيقية، ونحن جميعاً سعداء بمشهد المعركة القوية في الموسم الحالي».

ويتجدد الصراع بين هاميلتون وفيرستابن يوم 18 أبريل المقبل خلال سباق جائزة إيميليا رومانا في إيمولا بإيطاليا، حيث يتطلع هاميلتون لإثبات قدرته على الفوز مجدداً، من دون أن تكون لديه السيارة الأفضل.

وأوضح هاميلتون «علينا أن نؤدي بشكل أفضل، علينا أن نكون أذكى، مع ضرورة التكيف مع خوض السباقات، واضعين في اعتبارنا أننا لا نمتلك أسرع سيارة في الوقت الحالي، لكن كل هذا جيد بالنسبة لي، لا أمانع الضغط بشكل أكبر من أجل تحقيق الفارق».

وأثبت ريد بول أنه يمتلك أسرع سيارة من خلال تجارب صخير وسباق البحرين نفسه، مثلما حدث خلال التجارب التي سبقت الموسم، لكن التكتيك الذي اتبعه مرسيدس بجانب حنكة هاميلتون «36 عاماً» الفائز بلقب بطولة العالم سبع مرات، صنعت الفارق في النهاية.

وكتبت صحيفة «ذي جارديان» البريطانية أمس «الاثنين» أن «هاميلتون بعث برسالة مؤكدة ومفيدة بأن ماكس فيرستابن، إذا أراد انتزاع اللقب من عرين البطل فعليه أن يقاتل على كل شبر طوال الطريق».

وتمكن فيرستابن «23 عاماً» من تخطي هاميلتون، لكنه خرج عن حدود المضمار، مما سمح لمنافسه البريطاني بتجاوزه في طريقه للفوز بلقب السباق البحريني.

وقال فيرستابن «انحرفت عن المضمار في المنعطف الرابع، وبالتالي تخليت عن مركزي، لكن إطاراتي لم تكن في حالة جيدة تسمح لي بالضغط».



