كومبولا يغيب 4 أسابيع

روما (رويترز)

أكد مصدر في نادي روما المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم «الاثنين» أن المدافع ماراش كومبولا سيغيب لفترة قد تصل إلى أربعة أسابيع بسبب إصابة في الركبة.

وأصيب اللاعب البالغ عمره 21 عاماً بالتواء وتمزق بسيط في غضروف بالركبة اليمنى خلال اللعب مع منتخب بلاده ألبانيا، وسيغيب لفترة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أسابيع.

لكن كومبولا، الذي انضم إلى روما من فيرونا في بداية الموسم، لن يحتاج إلى جراحة.

وسيغيب قلب الدفاع، الذي خاض 23 مباراة في كل المسابقات هذا الموسم، عن مباراتي ذهاب وإياب دور الثمانية للدوري الأوروبي أمام أياكس أمستردام في الثامن و15 أبريل.