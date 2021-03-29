«أسود الرافدين» يكسب أوزبكستان ودياً

طشقند (أ ف ب)

تغلب المنتخب العراقي لكرة القدم على مضيفه الأوزبكي 1-صفر اليوم «الاثنين» في مباراة دولية ودية في العاصمة طشقند، تندرج ضمن برنامج تحضيراتهما للتصفيات المزدوجة المؤدية إلى مونديال 2022 وكأس آسيا 2023، وأحرز البديل شيركو كريم الذي دخل مطلع الشوط الثاني مكان أمجد عطوان، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 56.

وفشل المنتخب الأوزبكي في الاستفادة من عاملي الأرض والمؤازرة الجماهيرية الكبيرة، وأظهر عجزاً واضحاً في مجاراة المنتخب العراقي الذي كان الأفضل فنياً وبدنياً على مدى الشوطين.

وتنتظر منتخب «أسود الرافدين» ثلاث مواجهات في التصفيات المزدوجة ضمن منافسات المجموعة الآسيوية الثالثة التي يتصدرها برصيد 11 نقطة «من 5 مباريات»، وتقام مبارياتها بنظام التجمع في البحرين، إذ يواجه منتخبات كمبوديا وهونج كونج وإيران في 7 و11 و15 من يونيو المقبل.

ويتقدم العراق بفارق نقطتين عن البحرين، و5 نقاط عن إيران التي لعبت مباراة أقل.

من جهتها، تستعد أوزبكستان لمبارياتها الثلاث في التصفيات المزدوجة عن المجموعة الرابعة ضد سنغافورة واليمن والسعودية في الفترة ذاتها، وتقام جميعها في السعودية.

وتتصدر أوزبكستان المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط من خمس مباريات، بفارق نقطة واحدة أمام السعودية، ونقطتين أمام سنغافورة، و4 نقاط أمام اليمن، و5 نقاط أمام فلسطين الخامسة الأخيرة، علما أن السعودية لعبت مباراة أقل.



