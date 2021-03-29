إغلاق حسابات إهانة ماتوندو

برلين (د ب أ)

أغلقت شركة فيسبوك المالكة لمنصة «انستجرام» حسابات على المنصة نشر أصحابها إهانات للاعب الويلزي رابي ماتوندو لاعب شالكه الألماني لكرة القدم.

وقالت متحدثة باسم شركة فيسبوك: نحن لا نتسامح مع أي إهانات على «انستجرام»، وأغلقنا الحسابات التي أرسلت هذه الرسائل إلى رابي ماتوندو.

وأضافت المتحدثة أن هناك أيضاً، بالإضافة إلى ذلك إمكانية للشخصيات العامة تتيح لهم عدم تلقي رسائل مباشرة من أشخاص ليسوا من متابعيهم.

كان ماتوندو اتهم «انستجرام» أمس «الأحد»، بعدم فعل أي شيء مطلقاً، حيال التصريحات الموجودة على المنصة، وشارك اللاعب «20 عاماً» على «تويتر» صورة صحبها إهانات موجهة له وصلته على «انستجرام».

وكتب المهاجم المعار في الشتاء من شالكه إلى ستوك سيتي الإنجليزي، باللغة الإنجليزية: «كان سيتم إغلاق حسابي لو أني نشرت عدة مقاطع من مبارياتي».

وأعرب شالكه عن دعمه للاعبه وكتب على موقعه: ليس هناك أي مكان للكراهية والتمييز في وسائل التواصل الاجتماعي، ولا في كرة القدم، ولا في مجتمعنا.