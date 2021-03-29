«كرتنا» تتصدى لإصلاحات «الشامبيونزليج»!

فرانكفورت (د ب أ)

طالبت مبادرة «كرتنا» التي أطلقتها الجماهير الألمانية، مسؤولي اتحاد الكرة الألماني ورابطة الدوري الألماني بأن ينأوا بأنفسهم عن الإصلاحات التي يخطط الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا» لتطبيقها في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، مع رفض هذا المخطط.

وتجتمع اللجنة التنفيذية لـ «اليويفا» بعد غد «الأربعاء» للفصل في مسألة الإصلاحات المقترحة في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، بدءاً من «نسخة 2024»، ومن بينها إمكانية زيادة عدد الفرق المشاركة في دوري الأبطال من 32 إلى 36 فريقاً، وخوض كل فريق عدد أكبر من المباريات في دور المجموعات مقارنة بالنسخ السابقة.

وتحث مبادرة «كرتنا» راينر كوخ ممثل ألمانيا في «اليويفا» على التصويت ضد هذه الإصلاحات.

وذكرت مبادرة «كرتنا» في بيان اليوم «الاثنين»: هناك حاجة ماسة للإصلاحات في كرة القدم الاحترافية في ألمانيا وأوروبا، لكن ينبغي عليهم تعزيز الدوريات المحلية والمنافسة العادلة.

وهناك مخاوف من تسبب المباريات الإضافية للفرق الكبرى على المستوى الأوروبي في إضعاف الدوريات المحلية و«ترسيخ التفاوت القائم بالفعل».

وذكرت رابطة الدوري الألماني مؤخراً أنها شاركت على المستوى الدولي في مساندة الإصلاحات، فيما يتعلق بالظروف المالية، لكن منذ ذلك الحين لم يصدر أي شيء عن اتحاد الكرة الألماني ورابطة الدوري الألماني.

وطالبت مجموعات جماهيرية أخرى في ألمانيا بتطبيق إصلاحات واسعة النطاق، بعد أن فرضت «جائحة كورونا» تحديات مالية كبيرة على العديد من الأندية.

لكن يبدو أن الأندية الأوروبية الكبرى لا تعارض الأمر، حيث قال هانز يواخيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لبوروسيا دورتموند أن مساندة الإصلاحات المقترحة هو السبيل الوحيد لمنع تنظيم بطولة دوري السوبر الأوروبي الوشيكة.



