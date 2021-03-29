«الخليج العربي» الثالث عالمياً في «رقصة السامبا»!

مراد المصري (دبي)

احتل دوري الخليج العربي لكرة القدم المرتبة الثالثة على مستوى العالم، من حيث استقطاب الأندية للاعبين البرازيليين، في ظاهرة متميزة للغاية، تدل على الثقة بنجوم «السامبا»، سواء في قائمة الأجانب الأربعة الرئيسين في الفريق، والإقبال الكبير للغاية على ضمهم في فئة «المقيم»، بوصفهم الاستثمار للمستقبل، في ظل تألق العديد منهم مؤخراً.

وبحسب الإحصائيات، فإن أندية دوري الخليج العربي، قامت بقيد 54 لاعباً هذا الموسم، ما بين الفريق الأول والشباب، لتكون الإمارات الوجهة الثالثة عالمياً، من حيث هجرة اللاعبين البرازيليين للعب خارج بلادهم.

وتفوق «دورينا» على جميع الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، حيث يوجد في الدوري الإنجليزي الممتاز 25 لاعباً برازيلياً، وفي الدوري الإسباني «20 لاعباً»، والإيطالي «29 لاعباً»، والألماني «10 لاعبين»، والفرنسي «18 لاعباً».

ويتصدر الدوري البرتغالي القائمة بـ 141 لاعباً لعوامل عدة، أبرزها العلاقة المشتركة بين البرازيل والبرتغال، فيما يأتي بالمرتبة الثانية الدوري الياباني بـ 60 لاعباً، في ظل قوانين الدوري هناك التي تسمح بضم عدد غير محدود من اللاعبين الأجانب في قائمة الفريق، باستثناء بعض الجنسيات، فيما يتواجد في الملعب خلال المباراة نفسها 5 أجانب فقط.

ويتقدم «دورينا» على مالطا التي يوجد فيها 53 لاعباً برازيلياً، فيما يبرز الحضور البرازيلي في تايلاند وتركيا بـ 32 لاعباً، والصين 30 لاعباً، واليونان 26 لاعباً، وهونج كونج 25 لاعباً، وأوكرانيا 24 لاعباً، وفيتنام 22 لاعباً، والسعودية 20 لاعباً، الكويت 13 لاعباً، ويقل العدد تدريجياً في دوريات أخرى، علماً بأن الدوري الهولندي يضم 6 لاعبين برازيليين فقط، وفي البحرين العدد نفسه، والعراق 5 لاعبين، ومصر لاعبين اثنين فقط.

وتعتبر البرازيل أكثر دولة في العالم تصديراً للاعبي كرة القدم، بمعدل يبلغ 1200 لاعب سنوياً في مسابقات في مختلف الدرجات والدول حول العالم.

ويرى بدر حارب مدير فريق الوصل السابق، أن أحد أهم أسباب استمرارية وجود اللاعب البرازيلي في «دورينا»، وارتفاع العدد مع وجود فئة المقيم، هو الموهبة والأداء اللذان يعتبران مرتفعين مقارنة مع السعر المعقول لهؤلاء اللاعبين، حيث يكون المردود مناسباً للغاية، كما هو الحال في جهة أخرى مع اللاعبين الأفارقة أيضاً، وذلك مقارنة مع اللاعبين الأوروبيين على سبيل المثال، من دون أن ننسى أن التعامل معهم يكون بسيطاً، حيث إن الأغلبية منهم أشخاص جيدون في التعامل، ويعرفون كيف ينسجمون مع المجموعة، بما يجعلهم الخيار المفضل، ربما لدى أغلب الأندية.

فيما أرجع المدرب العراقي عبدالوهاب عبدالقادر، صاحب المسيرة الحافلة في ملاعبنا، إلى أن وجودهم بأعداد كبيرة يعود في المقام الأول إلى السماسرة من وسطاء اللاعبين، الذين يقومون بالترويج لهم بشكل كبير، ويتواجدون هنا ويقومون ببناء علاقات مع وسطاء اللاعبين هنا، وبالتالي التواصل مع الأندية.

وفيما اعترف عبدالقادر، بأن هناك لاعبين مميزين من الجنسية البرازيلية، لكنه نصح بتنوع الجنسيات داخل الفريق الواحد، وعدم جعل البرازيليين أغلبية حتى لا يتحكموا بقرارات المدرب.



