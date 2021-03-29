درع شباب اليد «الملك 15»

رضا سليم (دبي)

تُوج الشارقة بدرع دوري الشباب لكرة اليد للمرة الرابعة على التوالي والخامسة عشرة في تاريخه، بعد فوزه على الوصل 40-25، وانتهى الشوط الأول بتقدم «الملك» 20-10، في الجولة العاشرة والأخيرة، والتي أقيمت بينهما بصالة الشارقة، ليحصد اللقب ب «العلامة الكاملة»، من خلال الفوز في 8 جولات، وعلى جميع منافسيه، من دون تعادل أو خسارة ليسير في اتجاه فريق الرجال الذي لم يخسر في الدور حتى الآن، وللعام الثاني على التوالي، وأدار اللقب طاقم التحكيم، ضم راشد محمد إسماعيل، وأمل ناصر، وعلى الطاولة عمر الزبير ونبيل عبدالله.

حضر المباراة عيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعلي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، ونبيل عاشور رئيس اتحاد اليد، وداود مليح عضو مجلس إدارة اتحاد اليد رئيس لجنة المسابقات، ومحمد الحصان عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، رئيس إدارة الألعاب الجماعية، وجاسم محمد مشرف كرة اليد بالشارقة، وعدد من الشخصيات الرياضية.