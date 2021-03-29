52 دولة تشارك في «أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو»

أبوظبي (وام)

أغلقت رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو باب التسجيل، للمشاركة في بطولة أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو المقرر لها 2 و3 أبريل المقبل على صالة جو جيتسو أرينا في مدينة زايد الرياضية بالعاصمة أبوظبي. وتأكدت مشاركة 353 لاعباً ولاعبة من 52 دولة حول العالم في البطولة التي ستقام على جوائز مالية قدرها 225 ألف دولار لأصحاب المراكز الأولى في الفئات المسموح لها، وهي الأحزمة البنفسجي والبني والأسود للرجال والسيدات والأساتذة.

وأكد طارق البحري مدير رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، أنه تم اختيار 14 حكماً من أكفأ حكام العالم لإدارة نزالات البطولة التي ستبدأ يوم الجمعة المقبل، وسيتم تخصيص اليوم الأول للحزامين البنفسجي والبني للأساتذة والرجال والبنفسجي للسيدات، فيما يكون السبت مخصصاً لنزالات الحزام الأسود للرجال والأساتذة والبني والأسود للسيدات.

وقال البحري: جولة أبوظبي جراند سلام من أهم الجولات كونها تمنح الفائز بالمركز الأول فيها 3000 نقطة في التصنيف السنوي المعتمد داخل رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، ولا تتساوى معها أي جولة أخرى سوى جولة ريو دي جانيرو، فيما تحظى جولات ميامي وموسكو وغيرها بـ 2000 نقطة فقط في التصنيف، كما إن جولة أبوظبي ستكون الختامية بالنسبة لموسم التصنيف السنوي المعتمد في رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، وبناء عليه سيتم تتويج الفائزين بالمراكز الأولى في التصنيف السنوي على هامشها، وسيتم تقديم 16 جائزة لـ 16 لاعباً ولاعبة حزام أسود من الفائزين بالتصنيف.

وقال البحري: سيكون للبرازيل حضور قوي من خلال 163 لاعباً ولاعبة في مختلف الفئات، وتليها الإمارات بـ 62 لاعباً على رأسهم بطلنا العالمي فيصل الكتبي، والصاعد العالمي أيضاً عمر الفضلي بطل جولة موسكو الأخيرة، وكولومبيا بـ 20 لاعباً ولاعبة، وروسيا بـ 10 لاعبين ولاعبات، والأردن بـ 9 لاعبين، بالإضافة إلى أعداد محدودة من 47 دولة أخرى.

وأكد البحري أن أغلب نجوم وأبطال العالم سوف يكونون جزءاً من الحدث، وعلى رأسهم فرانشيسكو جوناس أندرادي، وهياجو جورج، ولوكاس بينهيرو، وجابريل سوزا، ولياو ساجيورو، والبحريني علي منفردي، ودييجو باتو باتيستا، واسبن ماثيسين، وتياجو ماسيدو، وكلاديو كالاسانس، وجوتيري باربوسا، وجايمي كانوتو، وايزاك براز، وتومي لانجكر، وأدام ورزنيسكي، وباتريك جوديو، وجوتنبرج بيريرا، ووالاس كوستا، واللاعبات بريندا لاريسا، وإليانا كاروني، واريادني أوليفييرا، وأنا رودريجيز، وبيتريسا ميسكيتا، ولاريسا بايز، ولويزا مونتيرو، وجوليا بوشر، وجابرييل بيسانها، وكيندل ريوزينج، وكلهم يبحثون عن الوصول لأفضل جاهزية من أجل خوض بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو التي تقام على نفس الصالة من 6 إلى 9 أبريل المقبل.

وشدد البحري على أن اللجنة المنظمة سوف تلزم كل المشاركين بالبروتوكول الصحي المعتمد في سلسلة بطولات الرابطة والذي يستجيب لكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة من الجهات المختصة بالدولة، بداية من تعقيم المرافق، وتطبيق نظام المنطقة المنعزلة «الفقاعة»، وإخضاع الجميع للفحوص اليومية، وإلزام كل الحضور في الصالة من اللاعبين والمدربين والحكام والمنظمين بارتداء الأقنعة والقفازات باستثناء المتنافسين فقط على البساط.