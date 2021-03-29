كيربر تظهر على «عشبية برلين»

برلين (د ب أ)

أعلنت بربارا ريتنر مديرة بطولة برلين للتنس، أن النجمة الألمانية أنجليك كيربر، المصنفة الأولى على العالم سابقاً، ستشارك في النسخة الأولى من البطولة المقررة على الملاعب العشبية في العاصمة الألمانية في يونيو المقبل.

وتوجت كيربر بثلاثة ألقاب في بطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى، من بينها لقب بطولة ويمبلدون عام 2018، ومن المتوقع أن تجذب الأنظار بشكل كبير خلال بطولة برلين المقررة بين 14 و20 يونيو.

ولم تكشف ريتنر عن أي أسماء أخرى، لكنها قالت إن المحادثات جارية مع عدة لاعبات أخريات من المصنفات العشر الأوليات على العالم، بشأن المشاركة في البطولة التي تشكل مرحلة استعدادية قبل بطولة ويمبلدون.

وقالت ريتنر إن إدارة البطولة تعرف عدداً من اللاعبات اللاتي سيشاركن، لكنها ترغب في الإعلان عن ذلك فقط عند التأكيد على المشاركة.

وكان من المفترض أن تقام النسخة الأولى من البطولة في العام الماضي لكنها ألغيت بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وذكر المنظمون أنهم يأملون في حضور الجماهير، لكنهم أكدوا في الوقت نفسه على إقامة البطولة خلف أبواب مغلقة إذا اقتضى الأمر ذلك.



