راشد بن حميد وداتو يبحثان التعاون المشترك

دبي (الاتحاد)

التقى الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد كرة القدم، داتو ويندسور جون الأمين العام للاتحاد الآسيوي، في مقر الاتحاد بدبي، ويأتي اللقاء في إطار زيارة رسمية لبعثة الاتحاد الآسيوي للإمارات.

ناقش الجانبان سبل التعاون المشترك على صعيد المسابقات الكروية والاستحقاقات القادمة التي تستضيفها الدولة مثل مباريات المجموعة السابعة في التصفيات المشتركة المؤهلة إلى مونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

وأشاد الشيخ راشد بن حميد النعيمي بدور الاتحاد الآسيوي ومتابعته الحثيثة لكافة الأمور المتعلقة باستضافة البطولات القارية، إضافة إلى دوره المهم في تطبيق الإجراءات الاحترازية في مباريات كرة القدم.

حضر اللقاء محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد كرة القدم، وفاهد لازيم كارداني الأمين العام المساعد للاتحاد الآسيوي، ومحمد العبوة المسؤول عن بعثة الاتحاد الآسيوي.