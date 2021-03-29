هيرتا برلين.. التبرع بـ «النقطة»!

برلين (د ب أ)

دمج نادي هيرتا برلين الألماني لكرة القدم بين صراعه، من أجل تفادي الهبوط والمشاركة الاجتماعية، حيث أعلن عن التبرع بمبلغ ألفي يورو «2358 دولار» عن كل نقطة ينجح في حصدها خلال المباريات الثمانية المتبقية للفريق في الدوري الألماني «البوندسليجا».

وذكر نادي هيرتا برلين عبر موقعه على الإنترنت اليوم «الاثنين»، أن شركة «هومداي» للعقارات، الراعي الرئيسي للنادي، قدمت مبلغ خمسة آلاف يورو في بداية حملة التبرعات.

كذلك سيتبرع النادي، الذي يحتل المركز الرابع عشر في «البوندسليجا»، بالرسوم السنوية للأعضاء الجدد والتي تبلغ 84 يورو، التي يجرى تحصيلها حتى نهاية الموسم.

ويخطط النادي لدعم خمسة مشروعات سيجرى اختيارها عبر تصويت عام عبر موقع النادي، وذلك حتى السابع من أبريل المقبل.

وذكر النادي: نحن لا نلعب من أجل أنفسنا فقط، وإنما من أجل شيء أكبر، إنه من أجل برلين!