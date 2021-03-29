«المحترفين» تعلن المرشحين لجوائز الأفضل في مارس

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت رابطة المحترفين أسماء المرشحين لجوائز الأفضل الشهرية، في دوري الخليج العربي، عن فئات أفضل لاعب، وحارس ومدرب، لشهر مارس، مع مواصلة جهود الرابطة لتحفيز المتفوقين وإبراز أداء المميزين.

ويتواجد في قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب عن مارس، البرازيلي دودو لاعب خورفكان الذي أسهم في قيادة فريقه إلى المنطقة الآمنة على لائحة الترتيب، وهو الذي سجل 6 أهداف وصنع 4 هذا الموسم، وفابيو ليما لاعب الوصل الذي أسهم في قيادة فريقه في سلسلة متتالية من عدم الخسارة، بعدما رفع رصيده إلى 19 هدفاً هذا الموسم، والبلجيكي بول مبوكو لاعب الوحدة صاحب الخمسة أهداف هذا الموسم، والتوجولي لابا كودجو لاعب العين الذي استعاد شهيته التهديفية خلال مارس، والمدافع الدولي خليفة الحمادي الذي قدم مستويات بارزة مع الجزيرة.

أما قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس عن مارس، تضم فهد الظنحاني حارس بني ياس الذي أسهم في قيادة فريقه لصدارة الترتيب، وخالد عيسى حارس العين الذي يسهم في إعادة التوازن لفريقه، ومحمد الشامسي حارس الوحدة صاحب الأداء اللافت في مارس.

ويتنافس على جائزة أفضل مدرب عن مارس، البرتغالي بيدرو إيمانويل مدرب العين الذي نجح في تحقيق نتائج إيجابية، ومهدي علي مدرب شباب الأهلي الذي حافظ على سلسلة عدم الخسارة المتتالية، والروماني دانييل إيسايلا مدرب بني ياس.