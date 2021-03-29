«دولية» حمدان بن راشد للريشة الطائرة تنطلق «الثلاثاء»

دبي (الاتحاد)

برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي تنطلق «الثلاثاء» بطولة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الدولية الثالثة للريشة الطائرة لأصحاب الهمم «ثالث بطولات فزاع الدولية لعام 2021»، بمشاركة 127 لاعباً ولاعبة من 29 دولة يتنافسون في 19 مسابقة، حيث ستشهد النسخة الثالثة الظهور الأول للكويت ونيبال والمالديف، فيما تحمل 4 دول الإمارات مستضيفة الحدث والكويت ومصر واليمن لواء المنتخبات العربية المشاركة في هذا الحدث الاستثنائي، وخصوصاً أنه الوحيد في الشرق الأوسط الذي يقام سنوياً.

ورفع الأبطال شعار التحدي بعد التوقف لمدة 14 شهراً بسبب جائحة كورونا من دبي في أعقاب عودة الريشة الطائرة البارالمبية من جديد، حيث ارتدى المشاركون قفاز الإصرار والعزيمة من أجل ترك بصمة في هذا الحدث الذي يحمل اسماً غالياً على قلوبنا جميعاً.

كما أن هذه النسخة تشهد مشاركة 23 لاعباً من الوجوه الجديدة التي تتطلع للانطلاقة الدولية من دبي، بينما يتواجد أيضاً مجموعة من المصنفين الأوائل على العالم في الحدث، مما سيكون له المردود الإيجابي على فنياته.

وسيتم تطبيق أعلى المعايير الاحترازية العالمية والبروتوكول الطبي في البطولة في أعقاب الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة، وفي إطار القواعد الإرشادية التي أوصت بها الجهات المعنية وحكومة دبي ومجلس دبي الرياضي، بعد أن حققت بطولتا مسبار الأمل والقوس والسهم اللتان أقيمتا خلال الأيام الماضية نجاحاً منقطع النظير على الصعد كافة، ولا سيما الإجراءات الوقائية، وخصوصاً أن الأمارات ظلت سباقة في التعامل مع جائحة كورونا لتحقيق المراد.

ويضم قائمة منتخبنا 4 لاعبين هم: محمد الزرعوني وسلامة الخاطري وحميد السناني وميرة أبو حطب.

يُشار إلى أن المنتخبات المشاركة في البطولة خاضت حصة تدريبية أمس بصالة مكتوم بن محمد وضعت خلالها الأجهزة الفنية اللمسات الأخيرة لخوض هذا التحدي المهم، حيث يسعى الجميع أن تكون معادلاته موزونة لتحقيق أهدافه المنشودة وفق النهج المرسوم من كل منتخب.