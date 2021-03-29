ألابا.. «الحائر بين أربعة»!

ميونيخ (د ب أ)

كشف بيني زاهافي وكيل ديفيد ألابا مدافع فريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، أن اللاعب سيختار فريقه المقبل من بين أربعة أندية متاحة أمامه.

ويعد نادي ريال مدريد الإسباني أبرز المرشحين لضم ألابا، لكن زاهافي قال في تصريحات نشرتها مجلة «كيكر» الرياضية اليوم «الاثنين»، أن هناك ثلاثة أندية أخرى متاحة، وعلى اللاعب الاختيار.

وينتهي عقد النمساوي ألابا «28 عاماً» مع بايرن ميونيخ بنهاية الموسم الجاري، وبالتالي يمكنه الانضمام لأي فريق آخر في صفقة انتقال حر.

وقال زاهافي: إنه لم يجر تحديد موعد نهائي لحسم قرار اللاعب بشأن فريقه المقبل.

وتردد أن باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني وتشيلسي الإنجليزي من بين الأندية الأخرى التي ترغب في ضم ألابا.