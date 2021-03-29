«الركبة» تحرم ليفاندوفسكي من اللعب أمام «الأسود الثلاثة»

وارسو (أ ف ب)

يغيب هداف بايرن ميونيخ الألماني ومنتخب بولندا، روبرت ليفاندوفسكي، عن المواجهة المرتقبة لفريقه ضد إنجلترا «الأربعاء»، ضمن تصفيات مونديال 2022 بداعي الإصابة في ركبته، بحسب ما أعلن الاتحاد البولندي لكرة القدم الاثنين.

وتعرض ليفاندوفسكي للإصابة في ركبته اليمنى خلال مباراة فريقه ضد سان مارينو، بعد أن سجل هدفين خلالها، قبل أن يخرج في الدقيقة 63.

وقال بيان صادر عن الاتحاد البولندي: إن التعافي من هذه الإصابة يحتاج عادة الى ما بين 5 إلى 10 أيام، وبالتالي سيعود روبرت ليفاندوفسكي إلى ناديه، حيث سيخضع للعلاج.

ويعاني المنتخب البولندي من إصابات عدة أيضاً بجائحة «كوفيد-19»، تتعلق بالحارس لوكاس سكوروبسكي ولاعب الوسط ماتيوش كليتش.