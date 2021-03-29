النصر يواجه بني ياس في ذهاب نهائي دوري الطائرة

معتصم عبدالله (دبي)

تعود الحياة إلى ملاعب دوري الكرة الطائرة بعد توقف المنافسات لإعلان الحداد لوفاة المغفور له بإذن له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وتحتضن صالة راشد بن حمدان بنادي النصر في السابعة والربع من مساء الثلاثاء مواجهة النصر وبني ياس في ذهاب الدور النهائي لدوري الطائرة، فيما يلتقي شباب الأهلي وحتا في مباراة المركز الثالث في التوقيت ذاته على صالة نادي عجمان.

ولُعبت المرحلة الأولى لدوري الطائرة بنظام الدوري من دورين لتحديد ترتيب الفرق من الأول وحتى العاشر، وتأهل أصحاب المراكز الأربع الأولى «بني ياس، النصر، شباب الأهلي، حتا» للمرحلة الثانية «البلاي أوف».

وحجز النصر مقعده في النهائي، بتخطيه عقبة منافسه شباب الأهلي، بالفوز 3-2 في المواجهة الفاصلة بين الفريقين بعد التعادل في نتيجة ذهاب وإياب «البلاي أوف»، بدوره تأهل بني ياس على حساب منافسه حتا، بالفوز 3-0 في مباراتي ذهاب والإياب، ضمن الدور ذاته.

ويبحث «العميد» و«السماوي» خلال مباراتي النهائي المرتقب عن استعادة لقب دوري الرجال للكرة الطائرة، بعدما توج النصر بآخر ألقابه في موسم 2012- 2013، فيما يعود التتويج الأخير لبني ياس لموسم 2017- 2018، وذهب اللقب في آخر مواسم الدوري 2018- 2019 لنادي العين، مقابل إلغاء المسابقة في الموسم الماضي 2020- 2021 بسبب جائحة كورونا.