كأس رئيس الدولة للبولو.. «الناموس» غنتوت

غنتوت (الاتحاد)

توج فريق غنتوت بكأس صاحب السمو رئيس الدولة للبولو في نسختها الـ21، بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق الحبتور بنتيجة 9-7، وذلك بملعب الشيخ زايد للبولو، وهي البطولة التي نظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو من دون حضور جماهيري خلال الفترة من 18 إلى 26 مارس الجاري، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي وجمعية الإمارات للبولو، وشركة ياس الدولية القابضة وشركة ياس الدولية العقارية وكابيكس دوت كوم وقناة ياس، وشركة علي وأولاده - بورش، وحقق فريق أبوظبي المركز الثالث بعد فوزه على فريق ياس القابضة بنتيجة 9-5 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، والتي سبقت المباراة النهائية.

حضر المباراة النهائية والتتويج الشيخ حمدان بن سعيد بن زايد آل نهيان، والشيخ سلطان بن فلاح بن زايد آل نهيان، وسعيد بن حوفان المنصوري، وزايد خليفة زايد العبودي الزعابي المدير التنفيذي لنادي غنتوت لسباق الخيل والبولو.

وعقب المباراة النهائية، تم تتويج فريق غنتوت بالكأس وجوائز المركز الأول، وحصل فريق الحبتور على الميدالية الفضية، وحصل فريق أبوظبي على جوائز المركز الثالث، وعلى مستوى الجوائز الفردية فاز ناصر الشامسي لاعب فريق غنتوت بجائزة أفضل لاعب مواطن، فيما نال ماركوس ارايا لاعب غنتوت بجائزة أفضل لاعب محترف، فيما نال الجواد روكيرا الخاص باللاعب ماركوس ارايا بجائزة أفضل خيل.

وثمن زايد خليفة الزعابي المدير التنفيذي للنادي رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي للموسم الرياضي 2020-2021، الذي اختتم بحصول فريق غنتوت على 4 بطولات في موسم استثنائي في ظل جائحة كورونا، ومتابعة وحرص سموه على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة في الإمارة.

وأشاد الزعابي بدعم مجلس أبوظبي الرياضي والشركات الراعية، وشكر فريق عمل نادي غنتوت واللجنة المنظمة العليا بالدور الكبير الذي قاموا به من انطلاق الموسم وحتى نهايته معرباً عن سعادته بحصول فريق غنتوت للبولو أهم أربع بطولات في الدولة، وهي بطولة الإمارات الدولية للبولو وبطولة جمعية الإمارات للبولو وكأس دبي الذهبية وكأس رئيس الدولة للبولو، متمنياً من الجميع الاستمرار على هذا المستوى.

أما عن تفاصيل المباراة النهائية، فقد جاءت مثيرة تليق بحجم نهائي كأس رئيس الدولة، بعدما خطف الحبتور المقدمة بهدفين متتاليين في أول 5 دقائق عن طريق اللاعب المتميز فاكوندو سولا ورد غنتوت بالهدف الأول عن طريق ماركوس ارايا، وتغير شكل المواجهة في الشوط الثاني حيث قفز غنتوت للمقدمة بعدما سجل هدفين عن طريق كريسبو وناصر الشامسي، فيما غاب الحبتور عن التسجيل لينتهي الشوط بتقدم غنتوت 3-2.

وعاد الحبتور ليضرب بقوة بتسجيل 3 أهداف في الشوط الثالث عن طريق سولا من مسافة 30 ياردة، والذي سجل هدفين وخوان جايورشي ورد غنتوت بهدف عن طريق كريسبو لينتهي الشوط للحبتور 5-4، وفي الشوط الرابع كان التحول الكبير لأصحاب الأرض بعدما سجل غنتوت 4 أهداف عن طريق نجم المباراة والبطولة ماركوس أرايا ورد سولا بهدف للحبتور لينتهي الشوط بتقدم غنتوت من جديد 8-6، وفي الشوط الخامس والأخير سجل كل فريق هدف، حيث سجل لغنتوت أرايا ورد سولا بالهدف الأخير للحبتور والمباراة التي انتهت 9-7 لأصحاب الأرض، ويتوج غنتوت بالكأس الغالية.