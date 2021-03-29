إصابة أيوبي بـ «كوفيد-19»

أبوجا (أ ف ب)

لن يخوض مهاجم إيفرتون الإنجليزي أليكس أيوبي مباراة منتخب بلاده نيجيريا ضد ليسوتو اليوم، ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021، بعدما ثبتت إصابته بجائحة «كوفيد-19»، بحسب ما أعلن مسؤول في الاتحاد النيجيري لكرة القدم.

وقال المتحدث الرسمي باسم المنتخب بابافيمي راجي، في تصريح لوكالة فرانس برس: إن «أيوبي ترك معسكر المنتخب، قبل رحيله لم يعان من أي عوارض، كان على ما يرام»، مضيفاً: «سيتابع الفريق حالته الصحية».

وتتصدر نيجيريا التي ضمنت بلوغها النهائيات المقررة مطلع العام المقبل في الكاميرون، ترتيب المجموعة الثانية عشرة برصيد 11 نقطة من 5 مباريات، وستخوض آخر مبارياتها في التصفيات في لاجوس ضد ليسوتو.