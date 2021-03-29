«مدرب الطوارئ» نجاحات قصيرة المدى في «الخليج العربي»

معتصم عبدالله (دبي)

جددت النتائج الإيجابية للفرنسي جريجوري دورفرنيس المدرب المؤقت لفريق الوحدة، في دوري الخليج العربي، قبل إسناد المهمة رسمياً إلى الهولندي تين كات، لفت الانتباه إلى النجاحات المتباينة لمدربي الطوارئ في «دورينا»، خلال الموسم الحالي 2020- 2021.

وعززت إقالات المدربين في الموسم الحالي، والتي وصلت إلى 9 أسماء، من فرصة التواجد المؤقت لمدربي الطوارئ، والتي ضمت بدر صالح الذي قاد خورفكان لفترة قصيرة قبل انطلاقة الموسم الحالي، محمد قويض العائد مجدداً للظفرة، بعد توليه المهمة بداية الموسم، إضافة سالم ربيع المدرب المساعد الحالي لفريق الوصل، حينما خلف ريجيكامب، قبل إسناد المهمة للمدرب الحالي البرازيلي أودير هيلمان، إضافة إلى جريجوري دورفرنيس، والذي تولى المهمة في أعقاب إقالة الصربي فوك رازوفيتش، بعد خسارة «العنابي» أمام ضيفه العين 0-4 في ختام «الجولة 20».

وقاد جريجوري «العنابي» إلى انتصارين على التوالي أمام مضيفه الظفرة 3-0 في «الجولة 21»، والجزيرة 2-0 في قمة «الجولة 21»، قبل أن يعود إلى قواعده، في قيادة الوحدة تحت 21، ليفسح المجال للهولندي العائد تين كات مع الفريق الأول.

ومثل مشوار الوطني سالم ربيع المدرب المساعد الحالي للوصل، الأطول في مسيرة «المدرب المؤقت»، خلال الموسم الحالي، بعدما قاد «الإمبراطور» في 9 مباريات، بداية من مواجهة حتا 4-2، في الجولة الثانية، خلفاً للروماني «المقال» لورينت ريجيكامب، وصولاً إلى مباراة الشارقة 1-2 في الجولة التاسعة، قبل إسناد المهمة للبرازيلي هيلمان.

في المقابل، اقتصرت مهمة رائد البلوشي المدرب الحالي لفريق النصر تحت 21 عاماً، على قيادته «العميد» لمباراة واحدة أمام خورفكان 2-1 في «الجولة 15»، حينما تولى المهمة مؤقتاً، خلفاً للكرواتي كرونسلاف جوريتش «المقال»، بعد مباراة الجزيرة 0-3 في «الجولة 14»، وترك البلوشي مقعده سريعاً للأرجنتيني رامون دياز المدرب الحالي لـ «العميد».

وكانت قائمة الإقالات في الدوري، ضمت حسب الترتيب منذ بداية الموسم راوؤل كانيدا «خورفكان»، مارك فوتا «الوحدة»، لورينت ريجيكامب «الوصل»، كونتيس «حتا»، ساراجوسا «شباب الأهلي»، فيلسوفيتش «الظفرة»، كرونسلاف «النصر»، جوران «الفجيرة»، رازوفيتش «الوحدة».

واحتفظت في المقابل 6 أندية بمدربيها بقيادة الشارقة «حامل اللقب» بقيادة عبدالعزيز العنبري، والجزيرة مع الهولندي مارسيل كايزر، وبني ياس مع الرماني إيسايلا، والبرتغالي بيدرو إيمانويل في العين، وعجمان بقيادة المصري أيمن الرمادي، واتحاد كلباء مع خورخي دا سيلفا.