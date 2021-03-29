لوف: «أهداف» تملأ رأس نوير!

أنور إبراهيم (القاهرة)

أبدى يواكيم لوف مدرب منتخب ألمانيا إعجابه الشديد بالعملاق مانويل نوير حارس بايرن ميونيخ ومنتخب «المانشافت»، وقال: الأداء الراقي لنوير سواء مع ناديه أو المنتخب، يؤهله للبقاء على أعلى مستوى لسنوات عديدة قادمة.

وأضاف في تصريحات للصحفيين نقلها موقع جول العالمي بنسخته الفرنسية: نوير ما زال لديه الكثير الذي يمكن أن يقدمه، لأنه يصب كل تركيزه على دوره حارساً للمرمى، ورغبته في الحصول على أكبر عدد من البطولات والألقاب.

وقال لوف: نوير يعطي الانطباع للجميع بانه في كامل فورمته، رغم سنوات عمره الـ35، ومشواره مع حراسة المرمى لا يصدق، وهو دائماً جاهز ومتحفز، ويملأ رأسه بأهداف كبرى، ومتعطش دائماً للبطولات، ولهذا أراه يمكنه الاستمرار على قمة حراس المرمى في ألمانيا لسنوات طويلة قادمة.

وكان لوف يرد على الذين يرددون إن زمن نوير انتهى، وعليه أن يبحث عن حارس آخر أساسي من بين الحراس الكثيرين الذين ينتظرون الفرصة.

وشهدت مسيرة نوير مع حراسة المرمى، والتي امتدت لـ 17 سنة، العديد من البطولات والألقاب، سواء مع ناديه البافاري أو «المانشافت»، ووصل عدد مباريات نوير مع المنتخب حتى مباراة آيسلندا الأخيرة في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022، والتي انتهت بفوز الألمان 3-صفر، إلى 97 مباراة دولية.

ومن جانبه، ذكر موقع جول العالمي: إن هناك 3 حراس مرمى تتردد أسماؤهم، أولهم مارك أندريه تيرشتيجن حارس برشلونة المتألق، والذي ظل رقم 2 لسنوات طويلة إلى جوار نوير، وما زال يضغط من أجل أن يصبح الحارس الأساسي، وهناك أيضاً برند لينو، ولكن موسمه مع أرسنال لم يكن جيداً، ولم يفعل شيئاً كبيراً يرشحه عليه لوف للعب في «يورو 2020»، أما الحارس الثالث المرشح بقوة لنيل شرف المشاركة في أمم أوروبا القادمة، فهو كيفين تراب حارس آنتراخت فرانكفورت، وهو موجود بالفعل ضمن القائمة المصغرة التي وضعها لوف للاختيار من بينها، أفضل العناصر للمشاركة في أمم أوروبا في يونيو القادم.



