هندوراس تحرم «الأولمبي الأميركي» من دورة طوكيو!

أنور إبراهيم (القاهرة)

في مفاجأة كبيرة، خسر منتخب الولايات المتحدة الأولمبي من نظيره الهندوراسي 1-2، في نصف نهائي الدورة المجمعة لدول مجموعة الكونكاكاف «أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي» للتأهل إلى دور طوكيو الأولمبية، لتضمن هندوراس تذكرتها إلى طوكيو.

وفي الوقت نفسه فاز منتخب المكسيك الأولمبي على نظيره الكندي 2- صفر في الدور نفسه، ليلتقي منتخبا هندوراس والمكسيك الثلاثاء، في المباراة النهائية للدورة المجمعة.

وهي النسخة الثالثة على التوالي التي يفشل فيها المنتخب الأولمبي الأميركي لكرة القدم بالدورات الأولمبية.

واكتملت - بتأهل المكسيك وهندوراس- قائمة المنتخبات الأولمبية التي ستشارك في دورة كرة القدم، في إطار دورة طوكيو الأولمبية، وهي: اليابان وألمانيا وفرنسا وإسبانيا ورومانيا والسعودية وكوريا الجنوبية وأستراليا ومصر وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا ونيوزيلندا والأرجنتين والبرازيل.

يذكر أن منتخب الولايات المتحدة الأولمبي حرم من من ثلاثة من نجومه الأساسيين، بسبب مشاركتهم مع المنتخب الأول في مباراتين وديتين ضد جامايكا وترينداد وتوباجو، خلال فترة التوقف الدولية، وهم: سيرجينو ديست «برشلونة»، وكريستيان بوليسيتش «تشيلسي» وجيوفاني رينا «بروسيا دورتموند».