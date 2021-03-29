الظفرة يستعيد جهود روشفيل ومسعود قبل لقاء حتا

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

تماثل الهولندي ميخائيل روشفيل ومسعود سليمان للشفاء من «الإصابة العضلية، وانتظم اللاعبان في تدريبات الظفرة، قبل مواجهة حتا يوم الجمعة المقبل، ضمن «الجولة 23» لدوري الخليج العربي، والتي يفقد فيها «الفارس» أحمد محمود الحمادي للإيقاف، بعد حصوله على الإنذار الثالث أمام شباب الأهلي في الجولة الماضية، فيما يعود إبراهيم سعيد إلى التدريبات خلال أسبوع، بعد غيابه لأكثر من شهر، بسبب «إصابة عضلية» أيضاً، وهي الثانية له هذا الموسم.

وأكد عبدالرحيم جمعة مدير الفريق، أن الإعداد للقاء حتا يسير بصورة جيدة، بعد أن تم استشفاء اللاعبين الذين من عانوا ضغط المباريات، في الفترة السابقة، مشيراً إلى أن تعافي المصابين يعزز فرص الفريق في المباريات المقبلة، التي يبحث فيها عن «أمان أكبر» بالابتعاد عن «دائرة الخطر».

وقال عبدالرحيم جمعة: وضع الظفرة في الفترة السابقة معروف للجميع، ونريد أمام حتا أن نخرج من دوامة النتائج السلبية في المباريات الأخيرة، وأن نحقق نتيجة جيدة تزيد حصيلة الفريق من النقاط، وتجعله في موقف جيد ومريح قبل توقف المسابقة للمرة الثانية لإتاحة الفرصة لممثلي الدولة في دوري أبطال آسيا والذين نتمنى لهم التوفيق.

وأضاف: ندرك تماماً أن المباراة مهمة للطرفين، وكل فريق يبحث عن الفوز، نتوقع مواجهة صعبة، خاصة أن حتا بغض النظر عن نتائجه، أو مركزه في جدول الترتيب، يقدم كرة قدم جميلة، ونحن ظروفنا تحسنت بعودة عدد من اللاعبين، قياساً بالفترة السابقة، وإن كان النقص الكبير ما زال موجوداً.

وأكد عبدالرحيم جمعة أن «الرباعي» خالد السناني وسهيل المنصوري وسلطان الغافري وخالد بطي أصبحوا خارج الحسابات في الجولات الأربع المتبقية من الدوري لظروف خاصة.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد فرصة أكبر لعدد من اللاعبين، مشيداً بالمردود الذي قدمه الثنائي إدريس الأمين وبيدرو بافلوف في أول مشاركة لهما كأساسين، وتمنى التوفيق لجميع اللاعبين في تقديم مستوى جيد يعيد الظفرة إلى «سكة الانتصارات».



