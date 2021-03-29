«المبارزة» يبدأ تدريباته لبطولة العالم في القاهرة

دبي (الاتحاد)

انتظم منتخبنا الوطني للمبارزة للشباب والناشئين في معسكره المغلق برفقة المنتخب المصري في المركز الأولمبي بالمعادي، استعداداً للمشاركة في بطولة العالم للمبارزة التي تقام بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 3 إلى 11 أبريل 2021، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس وزراء جمهورية مصر العربية، وبمشاركة 800 لاعب ولاعبة من مختلف قارات العالم.

وكانت بعثة منتخب الإمارات التي تعد الأكبر للمشاركة في حدث خارجي بعد ظهور جائحة كورونا (27 فرداً) ما بين لاعبين ومدربين وإداريين، قد غادرت إلى القاهرة من مطار دبي، تضم عدداً من اللاعبين واللاعبات من أندية الشارقة وبني ياس والفجيرة للاستفادة من المعسكر الخارجي، وضم وفد سلاح الفلورية كلاً من اللاعبات: زينب موسى، وشهد خرام، ونورة البريكي، وفاطمة الكعبي، واللاعبين: خليفة الكعبي، وعبد الله أهلي، وشهاب الجعبي، ومحمد الصايغ، بالإضافة إلى كل من حمد الجلاف، وعبد الرحمن الحوسني على نفقتهما الخاصة للاستفادة من المعسكر واكتساب الخبرة الدولية. وفي سلاح الإيبيه ضم الوفد كلاً من: شيخة الزعابي، وزينب الحوسني، وعائشة عبيد، وفجر المرزوقي، وسيف أحمد، ومايد محمد، ورافق البعثة من المدربين كل من أسامه عادل وأحمد موسى، والإداريين خليفة الزرعوني وشيخة الشامسي ومريم إبراهيم وأصيلة الزعابي.

ويتوجه إلى القاهرة خلال البطولة المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي رئيس بعثة الإمارات، ليشهد جزءاً من منافساتها، ويتسلم علم البطولة في مراسم الختام لاستضافة الإمارات للنسخة المقبلة في أبريل من عام 2022.

من ناحيتها، أكدت الدكتورة هدى المطروشي أمين عام اتحاد المبارزة التي من المقرر أن تحضر افتتاح البطولة، أن هناك تعاوناً كبيراً مع الاتحاد المصري سينعكس بالضرورة على مستوى لاعبي الإمارات من خلال إقامة المعسكر المشترك في المركز الأولمبي بالمعادي، قبل المشاركة في بطولة العالم، وأن الاستفادة بالتالي ستكون كبيرة، سواء من المعسكر الخارجي، أو من البطولة نفسها كأقوى بطولة في العالم لهذه الفئة من اللاعبين واللاعبات، حيث إنهم جميعاً في مراحل اكتساب الخبرة الدولية، مشيرة إلى أن مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي يحرص على مد جسور التعاون والشراكة مع الاتحادات الناجحة في كل مكان لتبادل الخبرات والمعسكرات، والاستفادة من تجاربها، كما أنه يحرص على تنظيم واستضافة البطولات الكبرى للتأكيد على أن الإمارات مركز إقليمي مهم لرياضة المبارزة.

وتقول المطروشي: نحن على تواصل مستمر مع اللجنة المنظمة لبطولة العالم بالقاهرة، للاطمئنان على تطبيق البروتوكول الصحي لوقاية اللاعبين، وهناك حرص كبير منها على إنجاح الحدث، وتوفير أعلى معايير الجودة في وقاية اللاعبين واللاعبات والحفاظ عليهم من خلال تطبيق نظام المناطق المعزولة «الفقاعات» لمنع اختلاط اللاعبين واللاعبات مع أي شخص خارج البطولة، وإخضاع الجميع للفحوصات اليومية، وتعقيم كل المناطق المعنية بالبطولة، وسبق لمصر أن نجحت بشكل لافت في تنظيم بطولة العالم لكرة اليد، والبطولة العربية للرجبي بنفس البروتوكول الطبي المعتمد، وبالنسبة للمعسكر فإنه بدأ بالفعل اليوم في المركز الأولمبي الذي يقيم فيه اللاعبون حتى يوم 3 أبريل، ثم تنتقل البعثة إلى فندق البطولة بالقرب من صالة استاد القاهرة الدولي، للمشاركة في الحدث وفق إجراءات صارمة، وسوف تكون هذه أول مشاركة لمنتخبنا أن يتواجد في بطولة تقام بنظام الفقاعة.