العين والشارقة.. «قمة سيناريوهات» درع اليد

رضا سليم (دبي)

يشهد دوري أقوياء اليد اليوم، القمة الأخيرة التي تجمع بين الشارقة متصدر الترتيب والعين الوصيف في المباراة التي تقام بينهما بصالة البنفسج ضمن الجولة التاسعة عشر للمسابقة، وهي المواجهة التي تحدد الكثير من الأمور في مقدمتها حسم الدرع، حيث يتصدر «الملك الشرقاوي» القمة برصيد 48 نقطة، فيما يأتي خلفه العين برصيد 42 نقطة، وله مباراة مؤجلة مع الجزيرة يوم 6 أبريل، ويتبقى للشارقة 3 مباريات بعد هذه الجولة مع الوحدة ومليحة والظفرة، فيما يتبقى للعين 4 مباريات أمام الجزيرة مرتين ودبا الحصن والنصر.

وهناك عدة سيناريوهات لمواجهة اليوم، ويتمثل السيناريو اليوم في فوز الشارقة وفي هذه الحالة سيرفع رصيده إلى 51 نقطة، ويتجمد رصيد العين عن النقطة 43، ولكن حسم الدرع سينتظر جولة واحدة يحتاج فيها الشارقة للتعادل أو الفوز، لأن خسارة الشارقة على سبيل المثال في المباريات الثلاث المقبلة سترفع رصيده إلى 54، ولو قابلها فوز العين في 4 مباريات سيرفع رصيده إلى 55 نقطة، وبالتالي الشارقة أمام مواجهات سهلة أمام الفرق في أخر 3 مباريات، وبالتالي ستكون مواجهة الوحدة بمثابة تتويج للشارقة بالدرع قبل نهاية الدوري بجولتين.

في الوقت الذي يسعى «الملك الشرقاوي» لتحقيق الفوز بالدرع للعام الثاني على التوالي من دون خسارة، إلا أن العيناوية يبحثون عن المنافسة حتى الرمق الأخير من الدوري، خاصة أنه الفريق الوحيد بعد الشارقة الذي لم يخسر سوى المباراة بينهما وتعادل مع شباب الأهلي وفاز في بقية مبارياته.

ويأتي «السيناريو الثاني» في فوز العين ورفع رصيده إلى 45 نقطة والشارقة إلى 49 نقطة وفي هذه الحالة سيتحول الفارق إلى نقطة واحدة في حالة فوز العين على الجزيرة في المباراة المؤجلة، وسيتم تأجيل حسم اللقب حتى الجولة الأخيرة في الدوري في حال استمرار فوز الفريقين في الجولات الأخيرة.

بينما «السيناريو الثالث» في تعادل الفريقين، وبالتالي حصول كل فريق على نقطتين ويرفع الشارقة رصيده إلى 50 نقطة والعين إلى 44 نقطة، ويظل الفارق 3 نقاط في حال فوز العين في المباراة المؤجلة، وفي هذه الحالة سينتظر الشارقة للتتويج في الجولة الأخيرة ما لم تحدث مفاجآت في مباريات الفريقين قد تكون في صالح فريق على حساب آخر.

من ناحية أخرى يلتقي في نفس الجولة شباب الأهلي مع الوحدة بصالة الفرسان وبني ياس مع مليحة بصالة السماوي والوصل مع الظفرة بصالة «الإمبراطور».