خورفكان يبدأ مفاوضات التجديد مع «ثلاثي السامبا»

فيصل النقبي (خورفكان)

دخلت شركة كرة القدم بنادي خورفكان، في مفاوضات مكثفة مع الثلاثي البرازيلي رامون لوبيز ودودو وبرونو لاماس لتجديد عقودهم التي تنتهي بنهاية الموسم الحالي، وتريد إدارة النادي حسم هذا الملف، بعد أن نجح الفريق في البقاء في دوري الخليج العربي، حيث ما زالت المفاوضات مستمرة بسبب الاختلاف حول العقود المختلفة.

ويبرز اسم دودو للاستمرار مع «النسور» ولكن تبقت بعض التفاصيل الصغيرة، فيما لا يزال موقف لوبيز ولاماس غامضاً.

ولعب الثلاثي مع خورفكان منذ الانتقالات الشتوية في الموسم الملغي، ويعتبر لوبيز هدافاً للفريق وله 14 هدفاً، فيما سجل دودو 13 هدفاً، مقابل هدفين لبرونو لاماس.

ولم يتم التطرق إلى ملف البرازيلي باولينو الذي تم قيده في الانتقالات الشتوية، حتى الانتهاء من مباراة عجمان.