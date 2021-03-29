غرامة «انتهاك حظر التنقل» تطارد مارسيلو وأسرته!

أنور إبراهيم (القاهرة)

انتهك البرازيلي مارسيلو لاعب ريال مدريد الحظر المفروض على التنقل بين المدن الإسبانية المختلفة، بسبب تفشي «جائحة كورونا»، وأصبح مهدداً بأن يتكبد غرامة مالية جراء هذا الانتهاك المخالف للقانون.

وكان مارسيلو اصطحب زوجته وأولاده إلى «بلاج مالفاروسا» بمدينة فالينسيا الساحلية، في نزهة خاصة.

وذكرت شبكة راديو وتليفزيون مونت كارلو سبورت، أن مارسيلو لم يكتف بالذهاب سراً من دون إعلان، وإنما فضح نفسه ببث صورة له ولأولاده وهم على رصيف البلاج، وبلا كمامات أيضاً، ما قد يعرضه وأسرته لغرامة تتراوح بين 60 و600 يورو، بخلاف مائة دولار غرامة عدم ارتداء الكمامة، لكل فرد من أفراد الأسرة الأربعة، ما يعني أن مبلغ الغرامة قد يصل إلى ألف يورو.

ومن جانبها، ذكرت وكالة الأنباء الإسبانية أن هذه العقوبة المتوقعة «1000 يورو» تأتي نتيجة سلوكه «غير المتحضر» والفردي خلال فترة حظر التنقل الذي يمتد حتى يوم 9 أبريل المقبل.