«دولي بناء الأجسام» يدعم بطولة عجمان بأربع «بطاقات احتراف»

دبي (الاتحاد)

منح الاتحاد الدولي لبناء الأجسام ومقره إسبانيا بطولة عجمان لبناء الأجسام، والتي ستقام يومي 2 و3 أبريل المقبل أربع بطاقات احتراف للفائزين في الفئات الرئيسية، وذلك تثميناً لاستخدامها التحكيم الإلكتروني أثناء البطولة المقبلة وتأمين أفضل الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا ولتشجيع اللاعبين على تقديم أفضل العروض والمنافسة بقوة للحصول على البطاقات الدولية للمشاركة مستقبلا في البطولات العالمية.

وعبر أحمد جوهر عضو مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، عن تقديره لجهود القائمين على البطولة على نيلها هذه البطاقات للفائزين بالرغم من كونها بطولة محلية، بما سيساهم بتحقيق نقلة نوعية مضافة في المنافسات، وقال: ستقدم بطاقات الاحتراف لكل من بطل أبطال بناء الأجسام، وبطل أبطال «الكلاسيك»، وبطل أبطال «الفيزيك»، وبطل أبطال «كلاسيك فيزيك».

وأكمل: تأتي مبادرة الاتحاد الدولي تقديرا منه لاتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية وتثميناً لدور اللجنة المنظمة للبطولة بالسعي لإخراجها بشكل مميز من جميع الجهات، وخصوصاً في جانب التحكيم الإلكتروني الذي ستشهده البطولة التي ستقام في قاعة فندق عجمان بدعم من دائرة عجمان للتنمية والسياحة وبمشاركة كبيرة.

بدوره أكد طارق خليل مدير البطولة والحكم الدولي، اكتمال التجهيزات اللوجستية لانطلاق البطولة، مبيناً أن القيمة الإجمالية للجوائز تبلغ 80 ألف درهم، وأن عدد المشاركين المتوقع سيكون 200 لاعب من مختلف دول العالم ونحو نصف مليون متابع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بينما ستتضمن البطولة ستة فئات للرجال تشمل بناء الأجسام، كلاسيك بناء أجسام، الفيزيك، كلاسيك فيزيك، ماسكولار فيزيك، بودي ستايل، ويتضمن بعضها فئات عمرية للشباب والكبار، ويتم التسجيل من خلال التطبيق الإلكتروني eventor.



