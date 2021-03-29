الريسي يهنئ بنجاح وانتصار الإمارات في كأس دبي العالمي

أبوظبي (الاتحاد)

هنأ اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الفروسية والسباق، القيادة الرشيدة بالانتصارات الرائعة لخيول الإمارات في النسخة الـ 25 لكأس دبي العالمي للخيول، وحصول الجواد «ميستيك جايد» على لقب الشوط الرئيسي ليرفع رصيد الإمارات في هذا السباق الأقوى على مستوى العالم إلى 13 انتصاراً، وإلى فريق جودلفين لـ 9 انتصارات.

وأضاف: كأس دبي العالمي للخيول ظل يمثل القيمة الكبرى في عالم سباقات الخيول منذ انطلاقته، وسيظل رائداً ومميزاً ومتفرداً بدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، «فارس العرب»، الذي أطلق فكرة الحدث وظل يتابعها ويساندها لتبهر العالم في كل نسخة.

وأشاد الريسي بالنجاح الكبير لكأس دبي العالمي في احتفالية الحدث باليوبيل الفضي، والذي أقيم رغم تداعيات جائحة كورونا، والحزن على وفاة المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الذي قدم الكثير لرياضة الفروسية في مختلف فئاتها، وسيسطر التاريخ ذلك بمداد من ذهب، مما يؤكد قدرة الإمارات التي تستهدف جودة الحياة المستدامة دائماً على التعامل مع كل الظروف، وتصنع منها فرصاً للنجاح.