«زايد العليا لأصحاب الهمم» تؤسس أول فريق لرماية المكفوفين

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهِمم عن تأسيس أول فريق للـرماية البارالمبية من فئة المكـفوفين على مسـتوى منطقة الشرق الأوسـط وشمال أفريقيا مكون من سبع لاعبين ولاعبة واحدة، إضافة لإشهار أول فريق للقوس والرماية من أصحاب الهمم من فئة الإعاقة الحركية على مستوى إمارة أبوظبي مكوّن من خمسة لاعبين ولاعبة واحدة، وذلك بالتعاون مع منتجع الفرسان الرياضي الدولي.

وصرح عبد الله إسماعيل الكمالي، المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم بالمؤسسة، أن تلك الخطوة من «زايد العليا» تأتي في إطار مبادرات إبراز الرياضات البدنية والذهنية الفردية والتنافسية لأصحاب الهمم، وتحقيق الإنجازات الدولية ضمن الخطط الاستراتيجية في المجال الرياضي للأندية الرياضية بالمؤسسة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر المنتجع الدولي بحضور سلطان محمد الكعبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الفرسان القابضة، وأعضاء الفريقين، وعدد من المسؤولين بالجانبين، أن التحضير لإدراج هذه الرياضة ضمن أنشطة المؤسسة جرى بالتنسيق والتعاون مع منتجع الفرسان الرياضي الدولي، من خلال إبرام شراكة استراتيجية لإضافة فرق وألعاب بارالمبية جديدة إلى الأندية التابعة للمؤسسة، وإضافة خبرات جديدة تعتبر رافداً مهماً في تنويع الأنشطة الرياضية الخاصة بأصحاب الهمم ليتمكنوا من صقل مهاراتهم الرياضية، وتعلم رياضات جديدة تساهم مستقبلاً من زيادة المشاركة في المسابقات الدولية التي يستطيع منتسبو المؤسسة من خلالها الصعود على منصات التتويج

وشكر الكمالي إدارة منتجع الفرسان الرياضي الدولي على تلك المبادرة لدعم أصحاب الهمم في ممارسة أنشطتهم الرياضية، ومساعدتهم التمكين والاندماج بالمجتمع، ولإتاحة الفرصة وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لخدمة هذه الفئة لإظهار قدراتهم والتعبير عن انفسهم، منوهاً أن المنتجع لديه أعلى معايير الأمن والسلامة والمواصفات القياسية لاستضافة أقوى الأنشطة والمسابقات الدولية لأصحاب الهمم.

وأكد على اهتمام مجلس إدارة المؤسسة برئاسة سموّ الشيخ خالد بن زايد آل نهيان بتقديم أفضل سبل الرعاية والتأهيل لأصحاب الهمم وفقاً لأرقى المعايير العالمية، وقال: إن المؤسسة تقدّر الدور الذي تقوم به كافة الجهات لدعم ورعاية وتأهيل أصحاب الهمم، ويسعدنا توثيق هذا التعاون في صورة مذكرة تفاهم رسمية.



