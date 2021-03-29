فيران توريس يعترف بمعاناة «الماتادور»!

برشلونة (د ب أ)

قال فيران توريس نجم المنتخب الإسباني لكرة القدم، إن فريقه كان يعرف جيداً أنه سيعاني، من أجل تحقيق الفوز على مضيفه الجورجي 2-1، في الجولة الثانية من مباريات التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

وسجل توريس نجم مانشستر سيتي الإنجليزي هدفاً ليتعادل الفريق 1-1، قبل أن يحرز زميله البديل داني أولمو هدف الفوز 2-1 في الوقت بدل الضائع للمباراة.

وسجل توريس هدفه الخامس في تسع مباريات دولية خاضها مع المنتخب الإسباني.

وقال توريس: كنا ندرك أننا سنعاني، واجهنا جماهيرهم، ولكن أهم شيء أننا اجتهدنا، وواصلنا العمل حتى النهاية، وحصدنا النقاط الثلاث للمباراة.

وأضاف: المنافسون يتراجعون عادة للدفاع أمامنا لأننا نعشق الاستحواذ على الكرة، وعلينا أن نعمل لفتح هذه الدفاعات المتكتلة أمامنا.