أولمو: «الإسباني» يستحق التهنئة

برشلونة (د ب أ)

أكد داني أولمو نجم المنتخب الإسباني لكرة القدم، أن الفريق يستحق التهنئة، على ما قدمه وعلى الفوز الثمين الذي حققه على مضيفه الجورجي في الجولة الثانية من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وسجل «البديل» أولمو هدف الفوز 2-1 في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة، ليقود الفريق للفوز الثمين.

وقال أولمو: علينا تهنئة الفريق على ما قدمه، كنا بحاجة لهذا الفوز، أشعر بالسعادة حقاً لنهاية المباراة بهذا الشكل.

وأضاف: من الصعب أن تصف هذا، إنه شعور فريد، إنه أمر لا يمكن تصديقه أن تساعد الفريق بتسجيل هذا الهدف الرائع.

وقال: علينا أن نشكر المنتخب الجورجي، الذي لعب بشكل رائع، الجميع عليه أن يستغل أسلحته، أحياناً لا تستطيع تحقيق الفوز، مثلما حدث أمام اليونان، ولكننا حصدنا النقاط الثلاث.