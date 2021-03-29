جيرمين ديفو: كين.. «أسألك الرحيل»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

قال المهاجم الإنجليزي المخضرم جيرمين ديفو «38 عاماً» لاعب توتنهام الأسبق من 2004 إلى 2008، إنه يتعين على النجم الهداف هاري كين الرحيل عن «السبيرز» في «الميركاتو الصيفي» القادم، إذا كان يريد حقاً الحصول على بطولة كبيرة.

وأضاف ديفو أحد هدافي توتنهام السابقين، والذي ما زال يلعب حتى الآن لجلاسجو رينجرز الإسكتلندي: كين بحاجة إلى تحقيق بطولات كبيرة تؤكد موهبته وإمكاناته الكبيرة، وإلا فإنه سيراوح مكانه، ووجه كلامه له قائلاً: عندما تستطيع تحقيق ذلك في مكان آخر، ستشعر بالفارق، وبأنك في وضع أفضل كثيراً.

وتابع ديفو، في تصريحاته التي بثها راديو «توك سبورت»: كنت أود أن أنتهز هذه الفرصة مبكراً خلال مسيرتي الكروية، ولهذا أقول لك: لا تفوتها أنت وسارع بانتهازها وغادر توتنهام، إذا كنت تريد أن تفوز بالألقاب والبطولات.

وأضاف: ربما يكون الأمر صعباً بالنسبة لكين المتعاقد مع توتنهام حتى «صيف 2024»، وربما كان يرغب في الوصول إلى لقب الهداف التاريخي للنادي، ويرى أن بقاءه سيحقق له هذا الهدف، إلا أنني أرى أن الفوز بالبطولات هدف أهم وأكبر، ويجب أن يبحث كين عن تحدٍ جديد بعيداً عن شمال لندن، لكي يحقق طموحاته في الحصول على لقب كبير.

يذكر أن كين «27 عاماً» عندما سئل عما إذا كان سيغادر توتنهام بحثاً عن نادٍ قادر على أن يحقق معه بطولات كبيرة، قال وهو في معسكر منتخب بلاده الذي يلعب مباريات التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022: من الصعب الإجابة على هذا السؤال الآن، ومهم جداً أن أركز في مسيرة توتنهام في الدوري الإنجليزي «البريميرليج» حتى نهاية الموسم، ثم التركيز بعد ذلك مع المنتخب في كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020» التي تقام من 11 يونيو إلى11 يوليو المقبلين، وبعدها سوف نرى ما يمكن أن يحدث.

ويعتبر هاري كين بالنسبة لكثيرين أحد أهم المهاجمين في أوروبا في هذا العقد الأخير، ولكنه بحاجة إلى وضع يده على بطولة كبرى بعد رحلة طويلة امتدت 12 سنة مع توتنهام، من دون أن يحصل على أي بطولة كبرى، فضلاً عن أن «السبيرز» مهدد بالخروج بأيد خاوية هذا الموسم أيضاً.



