أوساكا تتأهل من «خارج الملعب»!

ميامي (أ ف ب)

بلغت اليابانية نعومي أوساكا، المصنفة ثانية عالمياً، الدور ثمن النهائي من دورة ميامي الأميركية في التنس، ثانية دورات الألف نقطة للسيدات هذا الموسم، بعد انسحاب منافستها الصربية نينا ستويانوفيتش اليوم «الأحد» لإصابة في فخذها الأيمن.

وهي المرة الأولى التي تبلغ فيها اليابانية هذا الدور في خمس مشاركات لها وتلتقي مع البلجيكية إيليز مرتنس أو الإستونية أنيت كونتافيت.

ولم تكن أوساكا التي تشارك في أول دورة لها منذ تتويجها بطلة في أستراليا المفتوحة الشهر الماضي، في أفضل مستوى لها في أول مباراة لها في ميامي، حيث عانت لتخطي الكرواتية إيلا تومليانوفيتش في مستهل مشوارها في الدورة 7-6 و6-4.

يذكر أنه في حال تتويج أوساكا باللقب في ميامي وعدم بلوغ الأسترالية أشلي بارتي حاملة اللقب عام 2019 المباراة النهائية، ستستعيد الأولى صدارة تصنيف اللاعبات المحترفات.