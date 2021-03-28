دراجات الإمارات «ثالث» جولة كتالونيا

برشلونة (الاتحاد)

أحرز سيباستيان مولانو من فريق الإمارات، المركز الثالث في المرحلة السادسة من جولة كتالونيا، التي شهدت حصول بيتر ساجان «بورا-هانزجروي» على المركز الأول، وتبعه داريل إيمبي «إسرائيل ستارت آب نيشن» وصيفاً، فيما وقف مولانو على منصة التتويج من المركز الثالث.

وقال مولانو: أنا سعيد بالأداء الذي قدمته اليوم، حيث عمل الفريق بأكمله على دعمي من أجل بلوغ موقع متقدم، مع وصولنا إلى مسافة التسلق الأخيرة، إلا أنني اضطررت إلى استخدام المكابح وتخفيف سرعتي في الكيلو متر الأخير من السباق، ومع ذلك تمكنت من الفوز بمركز متقدم. يسعدني أن أعود للمشاركة في سباقات الربيع في أوروبا، وأسعى لتحقيق الفوز في أقرب فرصة.

من جانب آخر، يواصل براندون ماكنالتي من فريق الإمارات تقدمه في التصنيف العام لـ«جولة كتالونيا»، حيث حل في المركز الخامس عشر متأخراً بفارق دقيقتين و19 ثانية عن منافسه آدم ييتس «إينيوس جرينادييرز» في المركز الأول، ويتوجه الدراجون غداً «الاثنين» إلى برشلونة لخوض سباق حلبة بطول 133 كيلو متراً.