كين.. الرقص مع «الأسود الثلاثة» بعد 500 يوم!

تيرانا (أ ف ب)

قاد مهاجم توتنهام هاري كين منتخب بلاده إنجلترا إلى مواصلة انطلاقته الجيدة في التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم في كرة القدم 2022، بمساهمته الفعالة في الفوز الثمين على مضيفه الألباني 2-صفر اليوم «الأحد» في تيرانا في الجولة الثانية من منافسات المجموعة التاسعة.

ومنح كين التقدم لإنجلترا في الدقيقة 38، وصنع الهدف الثاني لنجم تشيلسي مايسون ماونت في الدقيقة 63.

وكانت إنجلترا، رابعة النسخة الأخيرة في روسيا عام 2018، كشرت عن أنيابها مبكراً بفوز كبير على ضيفتها سان مارينو 5-صفر الخميس الماضي.

وانتظرت إنجلترا الدقيقة 38 لافتتاح التسجيل عبر قائدها كين بارتماءة رأسية من مسافة قريبة إثر تمريرة عرضية من ظهير مانشستر يونايتد لوك شو.

وهو الهدف الأول لكين الذي عاد إلى اللعب أساسياً، مع منتخب بلاده منذ هزه شباك كوسوفو قبل 500 يوم وتحديداً في نوفمبر 2019.

ورفع كين غلته من الأهداف الدولية إلى 33 في 52 مباراة.

وعززت إنجلترا تقدمها مطلع الشوط الثاني عبر ماونت بتسديدة بيسراه من داخل المنطقة إثر تمريرة من كين في الدقيقة 63.

وانفردت إنجلترا بصدارة المجموعة برصيد 6 نقاط بفارق 3 نقاط أمام ألبانيا التي تراجعت إلى المركز الثاني مؤقتاً بانتظار مباراتي بولندا مع أندورا، وسان مارينو مع المجر.



