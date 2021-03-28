حمدان بن زايد: حضور مميز لبطولة الظفرة لجمال الخيل والمهرجان البحري

منطقة الظفرة (الاتحاد)

رحب سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، باستضافة بطولة الظفرة لجمال الخيل العربية ومهرجان الظفرة البحري، وقال سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تشهد منطقة الظفرة هذه الأيام بطولة الظفرة لجمال الخيل العربية ومهرجان الظفرة البحري، مشاركة فاعلة وحضور مميز شهدته البطولتان رغم الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كوفيد – 19، ستواصل منطقة الظفرة الترحيب بزوارها وتعزيز مكانتها كوجهة رئيسية على خريطة القطاع السياحي والتراثي».